Mario Salas y la derrota ante Cobresal: "El foco está en que hicimos un mal partido, va más allá de lo que suceda con Esteban Paredes"

Colo Colo cayó ante Cobresal por 2-0 en el estadio Monumental. Los albos no hicieron un buen partido, fueron superados por el cuadro minero en todas las líneas y el técnico del Cacique, Mario Salas, señaló que faltó precisión en los metros finales de la cancha.

"No tengo un análisis profundo. No fue un buen partido de Colo Colo, siento que estuvimos imprecisos en la definición, en el último toque al balón. Ellos tuvieron dos opciones y las hicieron, por el lado ofensivo, el primer tiempo no generamos mucho pero tuvimos el control del juego, en el segundo tiempo quisimos hacer algo, poner más gente en el bloque ofensivo y no funcionó, lo que generó que Cobresal tuviera más el balón", indicó Salas una vez terminado el encuentro.

El Comandante cree que lo importante no es acortar la ventaja que lleva Universidad Católica, sino mejorar el funcionamiento del equipo: "El foco no está en alcanzar a Universidad Católica, está en mejorar como equipo y que Colo Colo no tenga estos partidos. Este fue un partido distinto al de Palestino, este partido no lo hemos tenido nunca, no es recurrente. Esto se levanta trabajando, tenemos que ganar domingo a domingo, los objetivos no van a cambiar, sin duda, tenemos que levantarnos ante la adversidad, y eso se hace trabajando, que no ocurran partidos cómo este".

Finalmente, Salas agregó que "el foco está en que hicimos un mal partido, va más allá de lo que suceda con Esteban Paredes. No hay ninguna excusa, en lo futbolístico, en la forma de jugar, no fue buena. Lo de Esteban (Paredes) está ahí".