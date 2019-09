Roger Federer sigue firme en el US Open y avanzó con facilidad a cuartos de final

El suizo Roger Federer (3º del ranking ATP) avanzó sin complicaciones a cuartos de final del último Grand Slam del año, el US Open. El ex número uno del mundo derrotó al belga David Goffin (15º) en la ronda de los 16 mejores.

El ganador de 20 Grand Slam solo necesitó de tres sets para imponerse sobre Goffin, que poco pudo hacer ante el gran partido del suizo. Federer lo derrotó por parciales de 6-2, 6-2 y 6-0 en una hora y 22 minutos de partido.

En tanto, en el segundo partido de la jornada del cuadro de singles masculino, Grigor Dimitrov (78º) derrotó en tres parciales al verdugo de Cristian Garin (32º), Álex de Miñaur (38º). El australiano no logró continuar su gran semana y fue doblegado por 7-5, 6-3 y 6-4 en dos horas y siete minutos.

Con estos dos resultados se cerró la primera llave de cuartos de final del último Major del año. Federer enfrentará a Dimitrov en la jornada de lunes, en lo que será su octavo enfrentamiento, donde el ex número tres del mundo nunca ha podido derrotar al suizo.

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev (5º) también se instaló en los cuartos de final del US Open. El reciente campeón del Masters 1000 de Cincinnati derrotó en un complicado partido al alemán Dominik Koepfer (118º) en cuatro parciales por 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6(2).

En tanto, en el cuadro femenino, Serena Williams (8º del ranking WTA) derrotó sin complicaciones a Petra Martic (22º) en dos set (6-3 y 6-4), para avanzar a a cuartos de final.

Sin embargo, el cuadro femenino dejó dos importantes sorpresas. Esto porque terminaron eliminadas Ashleigh Barty (2º) y Karolina Pliskova (3º) en octavos de final. La primera fue derrotada por la china Wang Qiang (18º) en dos parciales: 6-2 y 6-4. En tanto, la número tres del escalafón mundial no pudo con Johanna Konta (16º), y se despidió de Flushing Meadows en tres sets: (1)6-7, 6-3 y 7-5.

