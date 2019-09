Claudio Bravo en su retorno a la Roja: "Habrá tiempo más adelante cuando vuelvan las caras de siempre y hablar lo que hay que hablar"

Claudio Bravo llegó a Estados Unidos para unirse a la Selección chilena luego de 21 meses de ausencia, en esta doble fecha FIFA donde se enfrentará a Argentina y Honduras. El histórico arquero vuelve al equipo nacional luego de la eliminación del Mundial de Rusia 2018 y la lesión que lo alejó varios meses de las canchas.

A su arribo a tierras estadounidenses, Bravo comentó sobre las diferencias con algunas figuras del plantel que lo alejaron del equipo que "lógico que hay que conversar muchos temas, el tiempo lo definirá. Habrá tiempo más adelante cuando vuelvan las caras de siempre y hablar lo que hay que hablar".

"No depende de mí decir si es lo ideal o no, el técnico sabrá por qué convocó a los que están ahora y los que no. Él sabe lo que hace", dijo.

Acerca del retorno, el portero del Manchester City sentenció que "sentimiento de felicidad por volver, llevo mucho tiempo fuera de la Selección por x motivos, especialmente por la lesión compleja que sufrí, pero es tema pasado, esto es un renacer para mí. Fue todo muy difícil, porque la mayoría de los jugadores quedan muy limitados a futuro. En mi caso fue todo lo contrario, lo que me brindaron en mi club fue increíble, solo quiero aportar como siempre".

De su ausencia en la Copa América analizó que "yo siempre quiero dar lo mejor en la Selección, entregar lo máximo y deben estar los mejores. Que no haya ido a la Copa América no dependía siempre de mi, estaba en condiciones de jugar, pero son cosas que están fuera de mi alcance, este es un nuevo inicio".

"La historia de mi vida siempre fue trabajar para competir, para jugar, para pelear un puesto. He tenido derrotas que te ayudan a crecer, no siempre es todo color de rosa. Hay que prepararse para luchar, para estar en una de las mejores selecciones del mundo como es la nuestra", añadió.

Nuevo proceso

Por otro lado, Bravo está listo para vivir el nuevo proceso de Reinaldo Rueda, poniéndose por primera vez a sus órdenes desde su arribo en 2018.

En esa línea, al meta no le importa no ser el capitán del equipo: "Es un proceso nuevo, te mentiría cómo es la manera de trabajar de este técnico. La capitanía no me preocupa, son decisiones del técnico, quién más que yo sabe lo que es ser capitán, pero en ese sentido no tengo problema. A mi edad solo me queda aportar, trabajar duro, mostrar que estamos en una de las selecciones del mundo".

"No depende de mí (ser capitán), el técnico lo va a decidir. Yo vengo a jugar, a trabajar, a aportar. Aspiro a lo más alto, vengo a aspirar a lo más alto, trabajo para competir y ser titular. No funciono de distinta manera jugando o no jugando", prosiguió.

Y de sus meses afuera del equipo, reveló que "se sufre cuando ves que las cosas no van bien y la gente quiere que volvamos a ser campeón. Me tocó complicado, viví siete meses muy duros, mi única preocupación era volver a estar bien para volver a competir. Tuve que demostrar en la gira en Asia (con el City), pero no era un motivo de preocupación".

Finalmente, del compromiso ante Argentina, Bravo expresó que "cuando juegas compites al máximo, nunca quieres perder. Rivalidad hay adentro de la cancha y uno siempre quiere ganar".