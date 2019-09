¿Pasará septiembre y llega al Superclásico? El durísimo mes de partidos que le espera a Mario Salas en Colo Colo

Mario Salas vive días muy complicados en Colo Colo. El proceso del técnico del Cacique se encuentra muy cuestionado producto del mal segundo semestre del equipo, que si bien está segundo en la tabla de posiciones, se encuentra a 13 puntos del puntero Universidad Católica.

Los albos cayeron ante Cobresal por 2-0 y prácticamente dijeron adiós al título, a 10 fechas del final del torneo. Un hecho que complica y mucho en Macul, más considerando la seguidilla de compromisos que se le vienen en septiembre entre Copa Chile y el Campeonato Nacional.

El primero será clave, ante Everton en el Monumental (sábado 7 de septiembre, 17:30 horas) por cuartos de final de la Copa Chile, que es el único objetivo real que le queda a Colo Colo en este año. Para peor, en ese compromiso no contará con los seleccionados Brayan Cortés, Oscar Opazo y Felipe Campos (Chile adulto); Gabriel Costa (Perú adulto); Omar Carabalí, Gabriel Suazo e Iván Morales (Chile Sub 23). Además, no estarán los lastimados Matías Zaldivia y Carlos Carmona. La buena noticia es que si estarán Juan Manuel Insaurralde, Jaime Valdés y Jorge Valdivia, suspendidos en el torneo.

La revancha será en Viña del Mar, la cual aún no está programada, pero que podría jugarse dentro de este mismo mes. En lo que es una verdadera final para Salas, si no quiere irse en blanco.

Luego volverá el torneo con dos duelos muy difíciles para el actual momento colocolino. El domingo 15 de septiembre (12:30 horas) visitará al colista Universidad de Concepción en Collao, un partido que históricamente ha sido muy duro para los albos.

Y luego del receso por las Fiestas Patrias, Colo Colo visitará La Florida para medirse con Audax Italiano, el domingo 29 de septiembre desde las 15:00 horas, en un choque ante un rival por directo por la lucha del segundo puesto que da un lugar directo a la fase de grupos de Copa Libertadores. Todo esto antes del Superclásico ante Universidad de Chile, del sábado 5 de octubre.