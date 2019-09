Alexis Sánchez y su sorpresiva presencia en la Roja: "Hay un cambio de muchos jóvenes y quería aportar mi experiencia"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, dio a conocer una sorpresiva convocatoria para enfrentar a Argentina y Honduras en la fecha FIFA, donde varias caras nuevas se suman por primera vez al proceso de la Roja. Una de las ausencias, en principio, era la de Alexis Sánchez, pero…

Tras acordar su llegada al Inter de Milán, la Roja anunció que Alexis se iba a sumar a los trabajos de Rueda y que estaría presente en el duelo ante Argentina, que se disputará este jueves a partir de las 22:00 horas en Los Ángeles.

Por lo mismo, en la previa del duelo ante los trasandinos, fue el propio Sánchez quien explicó los motivos por los cuáles va a disputar el compromiso que se jugará en el Memorial Coliseum.

"La decisión la tomé porque no había jugado ningún partido, además había un cambio de muchos jóvenes en la Selección y quería aportar mi experiencia como uno de los que más tiempo tiene en la Selección, para apoyarlos, para eso vine. Representar a mi país es algo lindo y reencontrarme con mis compañeros me ayuda mucho", sostuvo Sánchez.

En esa línea, añadió que "llevamos 13 años en la Selección y es un orgullo venir a representar a Chile, hemos logrado muchas cosas. Desde mi primera citación con Nelson Acosta, donde me iba en bici (a entrenar), y ahora tenemos un privilegio de viajar adelante. Con el tiempo hemos dejado un nombre, hemos jugado dos Mundiales, hemos sido dos veces campeones de América y eso es lo lindo del fútbol".

Es más, el atacante realizó un recuerdo de lo que ha sido su estadía en la Roja e indicó que "me acuerdo de mi primer gol en la Selección y ahora soy el goleador histórico, el jugador que más partido tiene y no sé que récord me queda. Soy un ejemplo para los que están y quiero enseñarle lo que es mi vida, jugador del Manchester United, Barcelona, Arsenal e Inter hoy en día".

Por último, realizó una crítica a la prensa y aseguró que deben agradecer a la Generación Dorada por lo que han logrado durante estos años. Además, pidió apoyar a los jugadores jóvenes que ha convocado el técnico, puesto que ellos son el futuro de la Selección.

"Acepto las críticas, que se puede jugar mal, que no se hacen las cosas bien, que un jugador juega mal, pero a veces se ven tantas críticas, que Sagal juega mal, Junior juega mal y yo los veo en los entrenamientos son jugadores extraordinarios, tenemos que disfrutar más y si vengo es para que no se pierda lo que hemos logrado durante 13 años", sentenció.

Finalmente, estableció que "antes se jugaba con la calculadora, jugábamos con Argentina y perdíamos, ahora ellos han estado complicado más que nosotros. No porque Arturo corre, Gary Medel esto, Claudio Bravo lo otro, somos un equipo, somos un grupo. Creo que ganamos las dos Copa América porque dimos todo por el compañero, no tenemos un Neymar como Brasil, un Messi como Argentina, somos un grupo".