Alexis Sánchez se proyecta mucho tiempo más en Europa: "Me quedan cinco a seis años a gran nivel"

El delantero chileno Alexis Sánchez habló de todo este martes en conferencia de prensa, en la previa del duelo amistoso de Chile ante Argentina por la fecha FIFA de septiembre, que se jugará el próximo jueves desde las 22:00 horas en el Memorial Coliseum de Los Angeles (California).

Tema obligado para Sánchez es su llegada al Inter de Milán de Italia, en un paso que para muchos es un retroceso por haber salido del Manchester United inglés. Sin embargo, el tocopillano se ve muchos años jugando en clubes importantes de Europa: "Todavía me quedan cinco a seis años más a gran nivel", dijo.

Asimismo, indicó sobre este tema que "creo que Manchester es un proceso que está creciendo. Ahora en la etapa del Inter estoy muy contento, el grupo es espectacular, es un nuevo paso en mi carrera, de ganar cosas en Italia y es un fútbol que ya conozco. La verdad es que estoy muy contento, siempre trato de sonreír y jugando al fútbol yo soy feliz".

Y de su paso por el United, aseguró que "al Inter llego a un grupo armado. Pero el United recién estaba armándose, cambió de DT, y ahora se vio que están en proceso de crecer. Irme al Inter me hizo bien y me hubiese gustado tener más minutos con Lukaku en ataque. Jugaba 60 minutos, después no jugaba, y si miran las estadísticas no perdí ningún partido cuando jugué de titular en Manchester, en la segunda temporada".

Además, consultado por la opción de jugar en México o en la MLS en el futuro, estableció que "me gustaría mucho crecer en la liga de Estados Unidos, es una liga muy linda que está creciendo mucho. Tuve la opción de ir a Miami, pero me queda tiempo en Europa, cinco a seis años más. Me gustaría jugar en la MLS".

Finalmente, sobre el fútbol mexicano, Alexis reveló que "es un fútbol que está creciendo, (Hirving) Lozano es un jugador que está creciendo, es importante para Napoli. A mí me pone muy contento lo de Eduardo (Vargas) que salió campeón con Tigres. Y si un chileno hace un gol y le va bien me pone muy contento".