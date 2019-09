Chilavert: "Si todos los jugadores son profesionales, Claudio Bravo no puede estar fuera de la selección chilena"

José Luis Chilavert, uno de los porteros sudamericanos más destacados de la historia, fue contactado por El Gráfico Chile para comentar la nominación de Christiane Endler el premio The Best de la FIFA. En su condición de arquero ícono del continente, aprovechamos de preguntarle por el regreso de Claudio Bravo a la Roja.

Chilavert se rinde ante Tiane Endler tras ser nominada a The Best: "Para mí ya ganó, es la mejor arquera del mundo" El paraguayo, uno de los porteros sudamericanos más grandes de la historia, llena de alabanzas a la chilena. "Somos parecidos", comenta.

El paraguayo no tuvo problemas para opinar sobre el espinudo tema. “Realmente, es una pena que no lo hayan llamado antes. Lo que he leído a la distancia es que había ciertos intereses, unos conflictos internos por algunas declaraciones de la esposa, pero si todos los jugadores son profesionales, Claudio Bravo no puede estar fuera de la selección chilena”, advirtió el guaraní.

Respecto al aporte que podría seguir siendo para el Equipo de Todos el oriundo de Viluco, con 36 primaveras, el Chila no dudó. “Es uno de los mejores arqueros que tenemos en Sudamérica y bienvenido sea que lo hayan convocado de nuevo, porque le puede ser muy útil a Chile por muchos años todavía”, avisó.

El histórico meta de la Albirroja también comparó al golero del Manchester City con Gabriel Arias, a quien observó en la reciente Copa América de Brasil. “Lo vi. Son diferentes, uno es atajador y Claudio tiene personalidad, trayectoria y todo el éxito que ha tenido en su carrera. Obviamente, lo supera a Arias”, indicó tajante.

Respecto al cuidavallas de Racing, el nacido en Luque hizo un alcance. “Lo interesante es que, a veces, tapar en tu equipo no es lo mismo que hacerlo en la Selección, donde la responsabilidad es doble”, cerró.