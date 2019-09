Daniil Medvedev le ganó a las lesiones, al público y a Stan Wawrinka para meterse en las semis del US Open

Uno de los grandes protagonistas del US Open es el ruso Daniil Medvedev (5º de la ATP). Se ha "peleado" con los hinchas estadounidenses, quienes no lo quieren mucho. Aquello no le importa al europeo, que ya esté en semifinales del último Grand Slam del año.

El eslavo jugó un partido extraño ante el suizo Stan Wawrinka (24º), porque tuvo que reponerse a fuertes dolores en el muslo derecho, y a la indiferencia del público, para terminar ganando por 7-6 (6), 3-6, 6-3 y 6-1, para así instalarse entre los cuatro mejores.

Gracias a la victoria Medvedev ya escaló al mejor puesto de su corta carrera, porque el próximo lunes aparecerá, por ahora, en el cuarto puesto del escalafón mundial de la ATP.

El ruso espera a su rival en semifinales, el que saldrá del suizo Roger Federer (3º) o el búlgaro Grigor Dimitrov (78º).