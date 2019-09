Johnny Herrera sale del ostracismo en la U para volver en la Copa Chile

Han pasado casi cuatro meses exactos desde que el arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, jugó su último partido como titular de los azules. El guardameta fue uno de los villanos en la derrota 3 a 1 de los laicos frente a Audax Italiano el pasado 5 de mayo, lo que terminó sentenciando su controversial suplencia de ahí en adelante.

El ex técnico Alfredo Arias decidió dejar en la banca al histórico portero universitario y recibió absoluto apoyo por parte de la dirigencia de Azul Azul. En lugar de Herrera, el argentino nacionalizado chileno Fernando De Paul fue el elegido para defender los tres tubos, luego de varios años esperando la oportunidad a la sombra del arquero formado en la U. Además, aunque Arias fue cesado de sus funciones, el nuevo entrenador Hernán Caputto ratificó esa decisión y sostuvo al ex San Luis de Quillota como titular.

Pese a eso, y ante el receso del Campeonato Nacional 2019 por la doble fecha FIFA, la ANFP programó los cuartos de final de Copa Chile para este fin de semana, donde los universitarios deberán enfrentar a Cobresal como visitantes. Para esa instancia, y tal como lo había anunciado hace dos semanas, Caputto analiza la opción de entregarle la titularidad a Herrera para ese compromiso, a pesar de que De Paul sea el elegido en la estelaridad para él y la directiva de la concesionaria azul.

"Hoy el que está atajando es Fernando y eso es muy respetable, lo ha hecho de muy buena manera, pero no puedo decir que mañana va a seguir de titular o no, o que Johnny no tendrá una oportunidad. Esto es para todos los jugadores, sabiendo que el puesto de arquero es diferente. Todos entrenan muy bien, están en un muy buen nivel y todos van a tener su opción. ¿Si Herrera jugará en la Copa Chile? Podría ser una opción, por qué no, como la de muchos jugadores más", indicó Caputto hace unos días.

"Más que suplencia de Johnny, De Paul tuvo la oportunidad y la posibilidad, se ha ido ganando su espacio, pero son dos arqueros de primer nivel y si no está él, estará Johnny. El puesto se pelea semana a semana, pero la prioridad la tiene Fernando, porque ha venido teniendo muy buenas actuaciones y se ha consolidado, tiene una regularidad con confianza", añade el director deportivo Sergio Vargas, en conversación con El Gráfico Chile.

La U visitará a Cobresal este sábado 7 de julio (15:00 horas) en el estadio El Cobre de El Salvador, por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Chile y en un compromiso que podría tener a Johnny Herrera de titular tras 125 días de inactividad.