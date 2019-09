Leo Fernández ya palpita el Superclásico de la U con Colo Colo en el Monumental: "Me encantaría arruinar su fiesta"

El volante uruguayo Leonardo Fernández convirtió su primer gol como futbolista de Universidad de Chile el pasado fin de semana, luego de tres comptromisos jugados por los azules. Aunque el charrúa ha ingresado en los segundos tiempos de los partidos, poco a poco se ha ido consolidando como pieza fundamental del equipo y por eso se dio el tiempo de anticipar el duelo frente a Cobresal, por la Copa Chile.

Ahí, en conferencia de prensa, eso sí, el 22 de la U también aprovechó de comentar lo vivido por Colo Colo frente a los nortinos el pasado domingo, quienes cayeron por 2 a 0 y no pudieron celebrar ningún récord de Esteban Paredes como máximo goleador del campeonato. A poco más de un mes del Superclásico, Fernández ya comenta que buscará alargar esa agonía de los albos en el estadio Monumental.

"Me encantaría arruinar fiestas, de verdad, pero con tranquilidad obviamente. Nosotros con nuestras armas, ahora pensando en Cobresal, que es lo que viene y después tendremos tiempo para pensar en Colo Colo y en ese clásico tan importante. Ahora, Cobresal va a venir con mucha confianza tras ese partido, pero somos la U y hay que proponer por historia y todo lo demás, es partido de Copa, algo diferente y lo tomaremos como se debe", aseguró Leo.

Por otra parte, el uruguayo se refirió a su situación de suplente durante el equipo y comentó la posición preferida que tiene dentro del campo y que hasta ahora ha sido respetada por el técnico Hernán Caputto.

"Me encanta esa posición de 10 clásico, es la posición que siempre me hizo sentir más cómodo, de libertad de movimientos para generar espacios y acomodar la pelota. Ahora me utilizan arriba en el medio, como punta y ahí estoy bien. Lo que diga Hernán va a estar bien para mí, yo estoy predispuesto a todo lo que él disponga y a partir de ahí hacer lo mejor para el equipo", apuntó Fernández.

"La suplencia la tomé siempre con lo que es positivo, nunca me tomé a mal nada con Hernán, Me parece bien lo que hace, es una forma de pensar de él y hacer lo mejor para la U. Me llevó de a poco y me sigue llevando de a poco, siempre que entré traté de hacer lo mejor y es lo mejor a fin de cuentas, yo quiero jugar que es lo importante", añadió.

Por último, el mediocampista charrúa dijo que a la U le "falta un poco de suerte, que se busca, estamos buscando por todos lados, no se está dando, nos falta el último pase y con un poco de suerte, la vamos a encontrar. Es raro ver a la U en esta posición y estamos haciendo todo para sacarlo adelante y creo que van a venir resultados buenos y vamos trabajar para eso, es raro, pero saldremos adelante".

El partido entre Cobresal y la U se disputará este sábado 7 de septiembre (15:00 horas) en el estadio El Cobre de El Salvador, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2019.