Matías Fernández rompe su silencio para anunciar su recuperación en Junior: "Lo dejaré todo por la confianza que me han dado"

Desde su llegada a Junior de Barranquilla en febrero de este año, el chileno Matías Fernández solo ha participado en 10 encuentros, marcando un solo gol en su estadía en Colombia. Las lesiones no le han permitido rendir de la forma adecuada y lo tiene en entredicho en el país cafetero.

Tras la polémica en una conferencia de prensa de su entrenador uruguayo Julio Comesaña, que invitó a los periodistas a que le preguntaran directamente a Fernández por qué no estaba jugando en el actual campeón colombiano, fue el propio volante chileno quien rompió el silencio este martes y leyó un comunicado ante la prensa para aclarar su situación.

"El cuerpo técnico me recomendó no entrenar y me lesioné, tenía una molestia en el aductor. Quiero dejar en claro que no es culpa del entrenador, no había recibido el alta médica. Ha sido difícil, tanto tiempo lesionado no es fácil", comenzó diciendo Matías.

Después, Fernández expresó que "mucho tiempo lesionado no es fácil, no he podido cumplir las expectativas que la gente esperaba, pero tengan claro que con la gracia de dios y mi familia sigo con las mismas ganas de revertir la situación y ser un gran aporte para el equipo”.

Sin embargo, mas allá de la polémica, el volante del tiburón despejó todas las dudas y anunció que “desde hoy estoy disponible para entrenar de forma normal, espero estar a la par de mis compañeros, ponerme a punto y ser un gran aporte dentro del campo de juego”.

“Agradezco al cuerpo técnico, a mis compañeros y a los hinchas por la paciencia que me han tenido, porque no he podido jugar ni rendir como esperaban. Lo dejaré todo de mi parte para retribuir la confianza que me han dado”, concluyo Fernández.

En ese sentido, el chileno podrá ser opción para Junior de Barranquilla este sábado 7 de septiembre a las 18:00 horas ante Unión Magdalena en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, válido por la décima fecha del Torneo Colombiano.