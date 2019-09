Christiane Endler y Camila Sáez fueron nominadas al once ideal del año de la FIFA

Las buenas actuaciones de la selección chilena femenina sigue dando frutos tras consagrarse campeonas de un cuadrangular amistoso disputado en Brasil donde derrotaron por penales a la selección local.

Y es que tras la nominación de Christiane Endler a mejor arquero del año en los Premios The Best de la FIFA, ahora se suma su precandidatura como mejor portera del 2019 para integrar el once ideal del ente rector del futbol mundial.

Pero Endler no es la única chilena preseleccionada en el listado de 55 futbolistas, sino que también se suma la de la defensa del Rayo Vallecano, Camila Sáez, quien también integra la terna de las mejores zagueras de la temporada.

Endler competirá en la categoría de mejor arquera junto a otras cuatro guardametas: Sarah Bouhaddi (Francia), Hedvig Lindahl (Suecia), Alyssa Naeher (EE.UU) y Sari van Veenendaal (Holanda).

En tanto, Sáez competirá junto a otras 20 defensas, en una lista donde destaca Millie Bright (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra), Abby Dahlkemper (EE.UU) y Nilla Fischer (Suecia), entre otras.

El equipo ideal, que se lo pelean 55 futbolistas, será integrado por una arquera, cuatro defensas, tres mediocampistas y 3 delanteras, y será escogido por más de 3.500 jugadores de todo el mundo.

La FIFA y FifPro revelarán el once ideal del 2019 el próximo lunes 23 de septiembre durante la ceremonia de los premios The Best en el teatro Scala de Milán y será la primera vez que el once masculino y femenino se presenten en la misma premiación.