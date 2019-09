Matteo Berrettini aún no despierta de su sueño y eliminó a Gael Monfils para meterse en semis del US Open

No paran las sorpresas en el US Open. El italiano Matteo Berrettini (25º de la ATP) se metió en las semifinales del último Grand Slam del año, luego de vencer en un dramático partido al francés Gael Monfils (13º).

El jugador de 23 años jugó un duelo emocionante, y tras casi cuatro horas de compromiso venció por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6 (5) al galo, para meterse por primera vez en su carrera entre los cuatro mejores de un major.

Gracias a su victoria Berrettini escala al mejor puesto de su carrera, porque por ahora es el 13º del mundo, pero puede seguir avanzando si mantiene su racha en Nueva York.

Por el paso a la final se medirá con el ganador del partido entre el español Rafael Nadal y el argentino Diego Schwartzman.

Super Matteo

The 23-year-old defeats Monfils 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 to become the fourth 🇮🇹 man to reach a Grand Slam semifinal in the Open Era.#USOpen pic.twitter.com/JZk82J7Pvh

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019