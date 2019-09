Referentes que no son titulares y un recambio que no aparece: Rueda se preocupa por los seleccionados de la Roja

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección chilena, mostró su preocupación por el momento que están viviendo varios jugadores que están en la Roja y de otros que están en su órbita pero que no pasan un buen momento.

En conferencia de prensa, antes del duelo con Argentina en Los Angeles en el Memorial Coliseum (jueves, 22:00 horas), el colombiano evidenció su inquietud por el momento que están viviendo las figuras del equipo y también otros valores que podrían estar nominados.

"Los máximos referentes del fútbol chileno no son titulares en sus clubes, no nos engañemos. ¿Cuál es el máximo goleador de Chile en el fútbol internacional? Hoy le dije a Marcelo Salas que ojalá lo hubiese conocido 20 años atrás. Se tienen que consolidar los que cambiaron de equipo, así se me pone más fácil el trabajo a mí", dijo Rueda.

Y fue más allá, señalando que "quizás desde antes de Copa América, quería tener a Christian Bravo. Es una posición que está difícil. José Pedro Fuenzalida nos dio mucho en la Copa América. A veces soy muy idealista pensando en el mediano plazo y eso no existe. La idea es aumentar el espectro. Es un camino largo y tortuoso. Ustedes ven los problemas para reemplazar a jugadores".

Asimismo, ejemplificó diciendo que "las transferencias de Chile al extranjero de este último semestre fueron Maximiliano Salas y Mauro Quiroga, dos argentinos. Si vemos lo de los años pasados, Pablo Aránguiz volvió de Estados Unidos, Pablo Galdames no juega en Argentina, Angelo Araos apenas está en Corinthians, Francisco Sierralta no juega en Italia. Ese es mi trabajo, seguir buscando, y voy a ver si lo puedo lograr. Otros como Jimmy Martínez no aparece en la U, es muy complicado, pero lo vamos a intentar".

Por otro lado, sobre la selección de Argentina, sentenció que "es un equipo que tiene un súper potencial, con jugadores de gran trayectoria internacional, que juegan en clubes grandes de Europa y su país".

"Va a ser un partido intenso. En el caso de Argentina, el profesor Scaloni armó una lista con mucho oficio. Honduras está en una transición después de casi diez años muy exitosos, con una generación que fue a dos Juegos consecutivos, dos mundiales consecutivos, mundiales Sub 20 y Sub 17. Fue muy exitoso. Van a ser rivales difíciles, con estilos diferentes", añadió.

Finalmente, acerca de la posibilida de ocupar a Ángelo Sagal como lateral izquierdo, Rueda analizó que "lo estuvimos viendo desde antes de la Copa América, por lo de Jean Beausejour (retiro de la Roja). Pero faltaron horas de repetición, horas de trabajo. Ángelo es un jugador con una gran disponibilidad mental y muy polivalente. Cumple como punta, mediapunta, lateral, extremo. Hemos estado haciendo el trabajo de persuadirlo. También hay otras alternativas, como Óscar Opazo y Alfonso Parot, buscando varias alternativas en el lateral izquierdo".