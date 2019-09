Camila Sáez y su nominación al once ideal de la FIFA: "Hoy no nos damos cuenta del valor que tienen todas las cosas que hemos logrado"

El fútbol femenino chileno vive días históricos. A la obtención del Torneo Uber en Brasil y la aparición de Christiane Endler en la terna para la mejor arquera de la temporada en los premios The Best, se suman las nominaciones de la propia Tiane y de la defensa Camila Sáez para el once ideal de la FIFA.

Lo de Endler se daba por hecho a raíz de su presencia en la terna para The Best, pero lo de Sáez fue la buena nueva. "Estoy muy feliz por la nominación, la verdad es que no me lo esperaba. Recibir esta noticia me puso muy contenta", comentó a El Gráfico Chile la zaguera que milita en el Rayo Vallecano de España.

"Creo que hoy no nos damos cuenta del valor que tienen todas las cosas que hemos logrado, como el haber participado en un Mundial o recientemente haberle ganado a Brasil en su casa", reconoció la futbolista de 24 años, quien es pieza fija en la Roja comandada por José Letelier.

Christiane Endler y Camila Sáez fueron nominadas al once ideal del año de la FIFA La arquera y la defensa chilena quedaron preseleccionadas entre 55 futbolistas para integrar el mejor equipo de la temporada.

Sáez fue más allá y afirmó que "en lo que se refiere a esta nominación, creo que aún no le tomo el valor que corresponde. Quizá en unos años más me voy a dar cuenta de todo y voy a decir 'qué genial haber estado en todos esos grandes momentos"".

Sobre sus próximos desafíos, la ex jugadora de Colo Colo estableció que "en lo individual, apunto a seguir trabajando duro, esto recién está empezando y debo seguir de la misma forma en que lo vengo haciendo desde hace muchos años".

"En lo colectivo, debemos seguir preparándonos para los Juegos Olímpicos con la Selección y en mi club seguir apuntando a llegar a lo más alto en la Liga. Las metas y los objetivos siguen siendo los mismos, como siempre, entrenando con muchas ganas y actitud. Hay que seguir en esa misma línea", remató.