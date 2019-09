Christian Bragarnik amplía su poder y prepara su desembarco en España

El poderoso empresario argentino Christian Bragarnik, conocido como el "dueño de la pelota" en el medio futbolístico trasandino, alista un nuevo salto en su carrera. El hombre fuerte en la propiedad de Unión La Calera prepara su desembarco en el Elche de España.

Fue el accionista mayoritario del Elche, José Sepulcre, quien confirmó que está en conversaciones para que un grupo de inversores argentinos liderados por Bragarnik ingrese al club que actualmente compite en la segunda división de España.

"Me inspira confianza todas las personas que vienen con ganas de aportar al club y que conocen de qué estamos hablando. No para especular, sino para hacerlo más grande y fuerte. Hemos tenido contactos con empresarios locales y gente de la zona, actuales accionistas del Elche, y todos han rechazado entrar", partió diciendo Sepulcre, según reproduce Marca.

El grupo Andes Inversiones Deportivas, liderado por Bragarnik, es el controlador de Unión La Calera / Foto: Photosport

"Tenemos relaciones con varios inversores, uno de ellos son estos señores (los argentinos liderados por Bragarnik). Ojalá venga gente que ponga siete millones de euros como yo, que me parece un esfuerzo importantísimo", continuó el máximo accionista del club donde militara hace unas temporadas el defensa chileno Enzo Roco.

Y aunque la incorporación al Elche del poderoso empresario argentino y sus socios aún no se ha cerrado, su influencia ya se hizo sentir con el fichaje del defensor paraguayo Danilo Ortiz, quien ni siquiera alcanzó a jugar en el Dorados de Sinaloa (club donde tiene directa influencia Bragarnik) para dar el salto a España.

Eso sí, según José Sepulcre no hubo relación de Bragarnik con dicha transferencia. "No está ligado a la operación porque no ha cobrado comisión y no es su representante", afirmó.

Chile, Argentina y México

De concretar su arribo a España, Chrsitian Bragarnik ampliará hacia Europa su red en la industria del fútbol. En Chile, el abogado de profesión es uno de los máximos accionistas de Unión La Calera, a través de la sociedad Andes Inversiones Deportivas. En Argentina es consejero permanente de Defensa y Justicia, y tiene influencia en clubes como Godoy Cruz e incluso Boca Juniors.

En México, en tanto, registra un paso como presidente del Querétaro, cargo que dejó de manera controvertida luego de que los accionistas del club fueran procesados por narcotráfico. En la actualidad tiene influencia en los destinos del Xolos de Tijuana y el Dorados de Sinaloa. En este último que gestó la llegada del astro Diego Maradona como DT, en la pasada temporada.

Todo lo anterior está relacionado con su labor como poderoso representante, tanto de jugadores como de entrenadores. En su corral destacan Gabriel Arias, Darío Benedetto, Mauro Zárate y Brian Fernández, mientras que a nivel de técnicos sobresalen Eduardo Coudet, Jorge Almirón y Sebastián Beccacece.