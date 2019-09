Ecuador se levanta y sorprende al Perú de Gabriel Costa en la preparación para las Clasificatorias

Ecuador tuvo una pésima Copa América, mientras que la de Perú fue excelente. Eso no importó en el amistoso que se disputó este jueves en Nueva York, porque la Tri se impuso por un apretado de 1-0.

Ambos equipos prueban fórmulas de cara a las Clasificatorias. De hecho en los amarillos estuvo en la banca el experimentado DT Jorge Célico, quien asumió el cargo tras el despido de Hernán Gómez.

En tanto, en los peruanos jugaron muchos jugadores conocidos por el fútbol chileno. Por ejemplo, fue titular el delantero de Colo Colo Gabriel Costa, quien estuvo en cancha por todo el primer tiempo, hasta ser reemplazado por André Carrillo. También jugaron el ex albo Christofer Gonzales, el ex Unión Española Christian Cueva y el ex Universidad de Chile Raúl Ruidíaz.

El único gol del partido fue obra del delantero de Santos Laguna Erick Castillo, quien ingresó solo a los 47 minutos y definió de buena forma ante el meta Pedro Gallese.

Perú ahora jugará otro amistoso con Brasil, mientras que Ecuador se medirá con Bolivia.