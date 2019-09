Caputto pierde el equilibrio en la U ante la probable ausencia de sus volantes de corte contra Cobresal

Universidad de Chile está en plena preparación para el duelo frente a Cobresal de este fin de semana, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2019. Para el compromiso de este sábado (15:00 horas), el técnico Hernán Caputto contará con la baja por lesión del atacante Sebastián Ubilla, pero también tendrá un vacío en el mediocampo ante la ausencia del volante de contención, Camilo Moya y las molestias físicas presentadas por Rafael Caroca.

El canterano universitario fue citado por Bernardo Redín para la selección chilena sub 23, la cual prepara el amistoso del próximo lunes 9 de septiembre frente al combinado brasileño de la categoría y a jugarse en Sao Paulo. Junto a eso, Caputto también tuvo que lamentar durante este jueves la ausencia de su reemplazante en el mediocampo, quien entrenó diferenciado y es duda frente al cuadro minero.

A pesar de que el DT de los laicos lo utilizó entre los titulares en la práctica de fútbol del pasado miércoles en el Centro Deportivo Azul, en esos trabajos sufrió un golpe y por eso hoy sólo se dedicó a hacer trabajos kinesiológicos con el cuerpo médico del club. Misma situación que el volante Jimmy Martínez, quien podría haber sido una opción a Caroca frente al cuadro de El Salvador, pero que sería reservado y no jugaría ese encuentro.

Caroca trabajando con el cuerpo médico del club en la práctica de hoy / Youtube Universidad de Chile

"Rafa (Caroca) tuvo un golpe, pero no creo que sea tan complicado. Me enteré que Jimmy tuvo un problema en su ojo, el 'profe' (Caputto) estuvo probando opciones para el partido y la tiene clara. Él entra buscando eso, pero la defensa no se desarmó. Lo del Rafa fue un golpe ayer y esperemos que no quede fuera", aseguró Gonzalo Espinoza en conferencia de prensa.

De esta forma, Caputto deberá probar nuevas fórmulas pensando en el duelo contra los dirigidos por Gustavo Huerta, si es que Caroca no logra recuperarse de sus molestias físicas antes del sábado. Una de ellas, es la inclusión de Rodrigo Echeverría en el mediocampo, dejando su puesto de defensa central para dar paso al ingreso de Diego Carrasco. Si el volante formado en Colo Colo se recupera, el zaguero canterano azul volvería a su posición de los últimos partidos.

A la espera de la última práctica de este viernes, la U formaría con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Echeverría (Carrasco), Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Caroca (Echeverría), Gonzalo Espinoza, Parra (Oroz); Fernández, Ángelo Henríquez y Leandro Benegas.