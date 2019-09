"Johnny Herrera tiene los pergaminos para ser titular, ha ganado todo en la U y merece respeto"

Universidad de Chile enfrentará a Cobresal este sábado (15:00 horas) en el estadio El Cobre de El Salvador, en un partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2019. Para ese compromiso, la principal novedad que tendrán los azules será el regreso a la titularidad del arquero y capitán, Johnny Herrera, quien acumula cuatro meses fuera de la estelaridad en la U.

Ante ese escenario, el capitán del conjunto nortino, Rodrigo Ureña, valoró el regreso del histórico guardameta azul, por todo lo que que ha ganado con la U. Junto a eso, el mediocampista anticipó el partido contra sus ex compañeros de equipo y manifestó que hoy en día prefiere disfrutar del fútbol, antes de pensar en regresar a un grande o partir a otra institución similar.

El fin de semana juegan con la U ¿Cómo han preparado ese partido y sobre todo tú que es tu ex equipo?

La verdad es que con mucha tranquilidad. Sabemos que es un rival difícil e importante pero sólo necesitamos salir a hacer las cosas bien para poder llevarnos los tres puntos, porque tenemos un partido de vuelta que va a ser en el Estadio Nacional y con su gente.

Has enfrentado a la U otras veces pero ¿jugar contra ellos es más especial considerando que jugaste ahí?

Sí obvio, siempre va a ser un partido especial. La verdad es que sabemos la categoría de los jugadores que ellos tienen, la categoría que se necesita para definir un partido de la nada, con alguna individualidad y tenemos que estar preparados para eso. Si bien tenemos un muy buen equipo, bastante aceitado pienso yo, si tenemos que tener el cuidado para que no nos vayan a hacer daño.

Ahora eres el capitán de Cobresal ¿Cuáles crees que son sus principales armas para hacerle daño a la U?

Creo que mucha presión y manejar bien el tema de la altura, porque hay muchos de nosotros que jugamos hace bastante tiempo acá y tratamos de hacerle sentir la altura al equipo que venga en el momento.

¿Te queda la espinita de no haberte consolidado en la U?

No, la verdad es que hoy en día sólo me preocupo de jugar, de divertirme, de pasarla bien. No me autopresiono. Si las cosas en su momento no se dieron en Universidad de Chile, llegara en algún momento o en otro club en el cual se pueda dar y pueda refortalecer lo que vengo haciendo hace años en Cobresal y este semestre también que ha sido muy bueno para mi carrera.

¿Piensas en el día a día más que en el futuro?

Sí, sólo intento disfrutar de jugar al fútbol, poder dar un buen espectáculo y yo en lo personal andar bien, pero sin meterme mayores presiones porque siento que así uno puede expresarse mejor en la cancha y sobresalir del resto de los jugadores que hay en el medio.

¿Qué te parece la suplencia que ha tenido Johnny Herrera, la cual se acabaría precisamente contra ustedes este fin de semana?

La verdad es que Johnny Herrera es una gran persona, un gran ex compañero de equipo y compañero de profesión, y me pone muy contento porque se lo merece, él tiene muchos pergaminos para jugar en Universidad de Chile, se lo ha ganado todo y se merece el respeto, el cual todos sus compañeros le tienen, así que desearle lo mejor y que tenga un muy buen partido.