En la U le suben los bonos a la Copa Chile: "Es el paso más corto para llegar a una copa internacional"

Universidad de Chile enfrentará un complejo compromiso frente a Cobresal por Copa Chile y por eso en el Centro Deportivo Azul han trabajado con la intención de sorprender a los mineros en El Salvador, para poder asegurarse la clasificación a semifinales del torneo. Dado que el certamen entrega un cupo para la Copa Libertadores 2020, en la U están convencidos de que ese puede ser el boleto más seguro para clasificar, considerando que marchan en el antepenúltimo lugar del Campeonato Nacional 2019 y ven pocas esperanzas de la clasificación por esa vía.

"Va a hacer un partido complicado porque ellos están en su cancha, en la altura cuesta un poco más, pero lo que hemos analizado es que tienen bastante la pelota, atacan rápido y más eso que otra cosa. Vimos sus defectos y cómo juegan de local, pero será un partido complicado por su localía y nosotros queremos avanzar, creo que por aquí es el paso más corto para una copa internacional así que vamos a ir y lo vamos a tomar con la seriedad que se tiene que tomar este partido", aseguró el volante Gonzalo Espinoza.

Por otra parte, el Bulldog lamentó su ausencia en la nómina de Reinaldo Rueda para los amistosos de esta fecha FIFA con la Roja, aunque indica que tiene esperanzas de poder volver a la selección chilena en el futuro.

"Yo siempre lo pienso y trabajo para que algún día llegue, tuve la ilusión en algún momento, pero si no llegó ahora estoy tranquilo y si sigo trabajando como lo estoy haciendo, mejorando cosas, podrá estar. quizás no fue el momento, pero si tuve la ilusión en algún momento pero si no se dio, es porque el técnico no vio en mí lo que necesitaba para ahora y trabajar para que algún día se dé. Yo trabajo para poder estar algún momento ahí, si bien en algún momento estuve, después no. Pero no es fácil estar en la selección y tengo la fe y la confianza de que con mi rendimiento puedo ser una opción cierta, pero no sé la tabla, yo siempre trabajo para estar en la selección", sostuvo el mediocampista azul.

Herrera y Paredes

Por otra parte, y en base al regreso de la titularidad de Johnny Herrera frente a los mineros, Espinoza manifestó que el arquero "es muy importante para la hinchada, nosotros y el club en sí y cuando se decidió de que saliera del equipo fue decisión técnica, entró el Tuto (Fernando De Paul) que lo hizo muy bien. A Johnny lo he visto trabajar muy bien, igual de cuándo jugaba y eso habla muy bien de él, de su compañerismo, porque Tuto ha hecho grandes partidos, pero él tiene experiencia y sabe cómo manejar estas situaciones y esperemos que le vaya bien porque si le va bien a él, será igual que nos vaya bien a todos".

Además, el volante se refirió a la ausencia de un representante de la U en el homenaje a Esteban Paredes en el Sifup: "No sabía de eso, pero me parece bien y lindo que le hagan un homenaje a Esteban, ha hecho mérito para eso y es bueno el reconocimiento de cuando esté activo. Si iban todos los capitanes y yo fuese el capitán, hubiera ido por el respeto a un compañero de profesión", cerró.

La U visitará a Cobresal este sábado 7 de julio (15:00 horas) en el estadio El Cobre de El Salvador, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile.