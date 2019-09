Mario Salas entró en modo Sampaoli: "Las críticas a Colo Colo las respeto pero no las escucho"

La derrota frente a Cobresal por 0-2 el pasado fin de semana volvió a dejar complicado a Mario Salas en Colo Colo, quien tuvo que ser ratificado en dos ocasiones en los últimos días por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa y el director deportivo, Marcelo Espina.

Respecto al apoyo, Salas aseguró que "se agradece que me salgan a respaldar por lo que se ha generado en el ambiente, es un golpe de apoyo a la gestión. Me ayuda y me convence a que estamos coherentes a lo que el club quiere. Estoy firme en mi cargo, veo cosas muy positivas y eso me lleva a ver el futuro con mucho optimismo".

El Comandante eso sí no pasó por alto las críticas que se ha llevado tras la caída ante Cobresal y por lo mismo aseguró que entiende que "vienen de gente muy entendida en la materia, pero no hay mayor crítica que la nuestra, estoy seguro que aquí nadie sabe cuanto porcentaje de posesión tuvo Colo Colo el fin de semana, pero yo si sé".

"Y como siempre digo mi análisis es mucho más profundo y reflexivo. Las críticas las respeto pero no las escucho, en las críticas no se resalta nada bueno y un equipo que va segundo, algo bueno debe tener", agregó.

Muy por el contrario, Salas manifestó que "me gusta mucho este Colo Colo, creo que hemos cumplido más veces con el estándar avasallador que no siéndolo. Colo Colo es un equipo que tuvo una mayor posesión, pero a uno le dicen 'no lo ganaste', recurren a ese término facilista. A ratos veo un Colo Colo que me gusta como juega".

Al ser consultado por su temor a fracasar en Macul, el técnico señaló que "no tengo temor en Colo Colo, mis temores no pasan por eso, a mi me irá muy bien, estoy seguro ni siquiera me lo planteo".

Sobre su responsabilidad por los malos resultados, el entrenador albo aseguró que "me siento muy responsable cuando pierdo, es algo mío", agregando que "la responsabilidad es compartida, no soy titiritero, no tengo once títeres dentro de la cancha, no tengo un joystick, siento que podría haber tomado otras decisiones, me siento muy responsable cuando el equipo no hace las cosas como corresponde y no lo digo para inmolarme".