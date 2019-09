Nadal elimina a un combativo Schwartzman y se instala en las semifinales del US Open

Rafael Nadal volvió a instalarse en las semifinales del US Open tras derrotar en una combativo partido al argentino Diego Schwartzman por 6-4, 7-5 y 6-2 en 2 horas y 48 minutos, lo que le permite al español lograr su 33ª semifinal de Grand Slam en su carrera, acercándose a su cuarto título en Estados Unidos.

En el primer set el manacorí se puso 4-0 arriba, pero el argentino lo igualó 4-4 y seguido tuvo dos pelotas de quiebre que no capitalizó y que finalmente empujaron al número dos del mundo a llevarse la primera manga.

En el segundo capítulo, Nadal se puso cómodamente 5-1 arriba pero nuevamente el trasandino remontó y se puso 5-5 en una dura batalla, hasta que el español volvió a quebrar y se llevó la manga por 7-5.

En el tercero, Nadal simplemente pasó la máquina por encima y sacó a relucir su ventaja de 8-0 sobre Peque, para terminar llevándose el último set por 6-2.

Ahora, el español se medirá ante el italiano Matteo Berrettini que debuta en este tipo de instancias tras dejar en el camino a Gael Monfils. Al otro lado del cuadro el ruso Denis Medvedev se verá las caras ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

The story of Schwartzman vs Nadal, as told through pictures…https://t.co/vEYL7XEPbf | #USOpen pic.twitter.com/nhmJcCXBWj

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019