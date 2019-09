Bravo destaca su retorno a la Selección: "Quedo feliz por demostrar que uno está más vigente que nunca"

Después de 23 meses, Claudio Bravo volvió a disputar un partido por la Selección chilena. Su última aparición fue en octubre del 2017 ante Brasil por las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, donde Chile cayó por 3-0 y no logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Dicho partido generó un quiebre en el camarín de la Roja y la salida del entrenador Juan Antonio Pizzi. En su lugar, llegó el colombiano Reinaldo Rueda, quien en su primera convocatoria llamó al capitán de la Roja. Sin embargo, el jugador del Manchester City, se bajó de la nómina y desde entonces no regresó al equipo.

Tras eso, se habló mucho del problema interno que se vivía en el camarín de la Roja. Declaraciones cruzadas de los involucrados que se deberán resolver en algún momento, puesto que para la fecha doble FIFA, Rueda no consideró a Gary Medel y Arturo Vidal, quienes están distanciados del arquero. Bravo fue titular en el empate 0-0 ante Argentina en Los Ángeles, California y tras el partido, el arquero no ocultó su alegría tras su retorno .

"Me quedo con una sensación más que positiva, con muchas caras nuevas, con gente que se quiere ganar el espacio y lo fundamental era eso, competir así. Hicimos un partido muy correcto, muy intenso y volviendo a lo que caracteriza a esta Selección con empuje y coraje", sostuvo Bravo.

Claudio Bravo jugó un partido perfecto en su retorno sin jineta a la Roja El portero bicampeón de América, quien no estaba en la Roja desde noviembre de 2017, jugó su primer partido con Rueda en el banco mostrando seguridad en el arco y con un buen juego con los pies.

"El hecho de llevar mucho tiempo acá y volver a estar, me quedo con una felicidad tremenda por sacar adelante mi lesión, y si no tienes una buena rehabilitación te quedas sin esto. Me quedo feliz por demostrar que uno está más vigente que nunca y demostrar la actitud, con deseos de hacer las cosas bien, Chile puede volver a disputar un Mundial", agregó.

Por otro lado, Bravo resaltó la actitud del equipo e indicó que "el optimismo tiene que estar siempre, aunque las cosas no vayan bien y los resultados no son los mejores, tenemos que tener optimismo. Es positivo ver a gente joven que entra por primera vez a vestir la camiseta y con ganas de quedarse, eso es lo fundamental".

Finalmente, se refirió al trabajo con Reinaldo Rueda, destacando que "no tuvimos mucho tiempo para entrenar, estuvimos prácticamente dos días en cancha y es complicado con gente que se vea insertando tarde. Es jodido tratar de armar un sistema, una táctica, pero la actitud marca todo y si el equipo muestra la actitud que tuvo hoy en día, no es necesario tener 10 entrenamientos".