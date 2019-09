Muere Chester Williams: El rugbista negro que rompió el Apartheid en la selección de Sudáfrica de los 90

Chester Williams falleció este viernes a los 49 años por un ataque cardiaco en Ciudad del Cabo donde residía y dirigiendo al equipo de rugby de Universidad del Cabo-Occidental. Williams es recordado por ser el único jugador negro en el equipo campeón del mundo de Sudáfrica 1995, cuando derrotaron en la final a Nueva Zelanda 15-12.

Debido al Apartheid que segregó racialmente a Sudáfrica entre 1948 y 1992, hasta 1981 estaba prohibido que rugbistas negros integraran los Springboks, el equipo nacional de rugby.

The world of rugby mourns the passing of @Springboks great Chester Williams. A true legend on and off the pitch! pic.twitter.com/c6nXHNcp2y

Williams, fue fundamental en la única corona que posee el cuadro verde y oro, ya que en el Mundial que disputaron como locales en los cuartos de final ante Samoa logró hasta ese entonces el récord de su país al convertir 4 tríes en la victoria 42-14.

Desde su debut en 1993, Williams jugó 27 partidos por su selección, anotando 14 tríes, destacando como wing, al igual que su tío Avril Williams, el segundo negro en jugar en los Springboks tras Errol Tobias, quien debutó el 30 de mayo de 1981, frente a Irlanda.

We would like to extend our condolences to the loss of former Springbok legend Chester Williams. He was 49. South Africa has lost another great giant. May his soul rest in peace. #RIPChester pic.twitter.com/JDUkphFL9p

Condolences to family & friends of Rugby legend, Chester Williams, who will be remembered for his significant contribution to the very first post-apartheid @Springboks team that made SA proud with their victory at the @rugbyworldcup 1995. May he rest in peace #RIPChesterWilliams pic.twitter.com/deuHN3AquO

We are saddened to hear about the passing of @Springboks great Chester Williams. Chester was an iconic figure in world rugby, a fierce rival of the All Blacks on the field and a friend off it. You will be missed. Rest in love, Chester. pic.twitter.com/I1OTHvKiRI

We are saddened to learn of the passing of @Springboks legend Chester Williams.

Our thoughts are with his family at this time.

Such an icon of the game. pic.twitter.com/c86dJReT89

— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) September 6, 2019