Los juveniles que pueden ganar una oportunidad en la UC ante las numerosas bajas

Universidad Católica ha tenido una semana marcada por las numerosas bajas en su plantel. Con ese panorama los cruzados vienen preparando el duelo como visita ante Unión La Calera del domingo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Y por dicha situación, un par de juveniles se pueden ver beneficiados. Por reglamento, en los partidos de Copa Chile los clubes deben incluir en su nómina dos jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999, de igual modo a lo que ocurre en los encuentros del Campeonato Nacional.

Sin embargo, para el partido del domingo ante La Calera la UC no cuenta con los jugadores que habitualmente le permiten cumplir con esa regla. Ignacio Saavedra y David Henríquez están lesionados, mientras que César Munder y Diego Valencia se encuentran trabajando en la Roja Sub 23 comandada por Bernardo Redín.

Ante aquel panorama, el director técnico Gustavo Quinteros para cumplir maneja tres opciones para dar cumplimiento con el reglamento de los Sub 20 en la visita a los cementeros: el defensa central Enzo Ferrario, el lateral izquierdo Yerco Oyanedel y el delantero Clemente Montes.

Gustavo Quinteros sobre el partido de Pinares y Parot: "Siendo argentino tenía más ganas que ganara Chile" El entrenador de la UC se mostró contento con el partido que hicieron sus dirigidos por la Roja ante los transandinos. Sobree el partido ante La Calera señaló que Puch no jugará.

Ferrario ha concentrado para los últimos encuentros de la UC a raíz de la escasez de centrales que ha experimentado Quinteros, mientras que Oyanedel viene entrenando de forma permanente con el plantel de honor de la Franja desde principios de la era Beñat San José.

Lo de Montes resulta más novedoso. El atacante que forma parte de la Sub 19 dirigida por Andrés Romero ha vivido sus primeras jornadas de entrenamiento junto al plantel estelar de la UC gracias a Quinteros. Delantero con buena cuota de gol, Montes fue elegido el mejor jugador de la última versión de la Copa UC.

"Habrán juveniles que no venían siendo considerados en la mayoría de las nóminas, porque los juveniles que veníamos considerando se encuentran ahora en la Selección. No tengo dudas si les toca el momento de entrar lo harán bien. Tenemos opciones muy buenas, el club tiene buenos jugadores Sub 20", afirmó al respecto el propio Quinteros.