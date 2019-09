Puyol y su recuerdo más traumático en la U: "Jugar por no descender no se lo deseo a nadie, es una situación muy apremiante"

Mariano Puyol debutó por Universidad de Chile en 1977 y de ahí vivió otros tres períodos más defendiendo los colores de los azules. El más terrible de ellos fue cuando le tocó liderar a la U durante su temporada en la Primera B, en 1989, luego del descenso que habían vivido los universitarios un año antes. Hoy, con su club formador complicado con esa posibilidad, el ex futbolista de 59 años cuenta su experiencia en la segunda división y la complicada situación que vivieron en las campañas siguientes ante la constante presión de que se pudiera repetir.

Ahora, eso sí, con Sergio Vargas, Rodrigo Goldberg y Hernán Caputto a la cabeza, Puyol cuenta que tiene fe en el presente de la U, aunque dice estar a la espera de que se den los resultados. Junto a eso, el ex goleador de los azules pide más estelaridad para el arquero y capitán, Johnny Herrera, pero, a la vez, entiende la decisión de darle la oportunidad a su compañero, si es que existió una baja de rendimiento del ídolo.

¿Qué le parece el presente de la U y cómo ve al equipo hoy?

Los veo anímicamente muy bien hoy. Si bien es cierto no han conseguido los resultados que querían, se ha notado un cambio en el ánimo. Ahora se ve un equipo que juega con entusiasmo, que pareciera que no estuviera en la situación en la que está. Soy muy optimista con el futuro de la U.

Ha habido mejor ánimo y un alza futbolística, pero, ¿qué cree que les falta?

Concretar las ocasiones que se crean. Uno de los aspectos más importantes que ha cambiado Hernán es que se ve un equipo que está ordenado y que sabe a lo que juega, pero es hora de que concreten lo que se generan. Yo creo que en algún momento se les va a abrir el arco y van a aparecer los triunfos, pero siento que la U está en una situación favorable para salir de los últimos lugares.

El otro día hablamos con Sergio Vargas, quien reconoció que la U está complicada y que el tema del descenso estará presente algunos meses más. ¿Cómo está la cabeza en estos casos?

Caputto ha hecho un buen trabajo en eso, porque él genera mucho optimismo y se nota a diario con el plantel, lo que es fundamental para salir de esta situación. En ese aspecto, es clave lo anímico, sobre todo considerando que está jugando en la cornisa todos estos partidos, que no es fácil. Lo positivo que genera Hernán le hace bien a la U. Luego de estos cuatro encuentros difíciles que pasaron, jugando contra Antofagasta y después contra los mejores equipos del torneo, sacó la tarea adelante en cuanto al fútbol y ahora se enfrentará con otros que pelean por no descender. Ahí veremos, pero creo que está bien para salir de donde está.

Usted también estuvo complicado en la U. Imagino que estar en zona de descenso ahí es diferente a la presión que viven otros equipos…

Claro, porque es un equipo grande, que genera expectativas hacia arriba. Esto no es de ahora, es el resultado de muchas malas decisiones que se tomaron en el pasado, en años anteriores, y que hacen que el club esté peleando los últimos lugares. Esto no es de la noche a la mañana, esto no se genera porque este grupo no cumplió las expectativas, sino que va más allá. Aún así, creo que saliendo de esto con Goldberg y Vargas, que conocen a la U, el paño, van a tomar las directrices que siempre tiene que llevar en el fútbol, con equipos protagonistas, contrataciones que sean refuerzos, que no sea cantidad sino calidad, y darles apoyo a los jugadores que suben al primer equipo. Hay una serie de cosas que van a salir bien en el futuro.

La U de 1993 y con Mariano Puyol de capitán / Archivo Don Balón

Usted volvió a la U en el 89 y vivió el descenso. ¿Cómo se vivía esa situación?

No se la doy a nadie, es una situación apremiante. Yo viví dos veces eso cuando volví a la U, cuando en los últimos siete partidos estábamos descendiendo y nos salvamos en los cuatro finales, y al año siguiente también estábamos descendiendo y logramos llegar a la liguilla de promoción, y salvarnos ahí. Pero son realidades totalmente distintas. En ese tiempo, el plantel era muy corto, había muy poco, la situación económica era precaria y todo daba para que volviéramos a descender. Ahora es distinto, porque la U tiene todo, pero no es fácil para los jugadores, el cuerpo técnico y el club en general, menos para los hinchas.

Johnny Herrera y los ídolos

¿Qué le parece la suplencia por cuatro meses de Herrera, pese a que este fin de semana sería titular?



Bueno, es algo a lo que está sujeto cualquier jugador, a las decisiones o determinaciones del entrenador. Johnny ha demostrado un gran profesionalismo, no debe ser fácil para un jugador de la categoría de él y por todo lo que ha logrado con la U, estar en la banca y haber perdido la titularidad, pero no hay que desconocer que él ha entregado y mostrado mucho amor al club. Él está viviendo su suplencia con mucha jerarquía, como debe ser por su categoría de jugador, y que juegue la Copa Chile se lo merece, porque no puede estar sin actividad.

¿Le parece justo el trato que le ha dado Azul Azul en este caso, mezclando lo deportivo con lo emocional?

Es que no sé esa intimidad, si ha sido justa o injusta. Aquí principalmente hay que ser justo con la persona más que con el deportista y, en ese sentido, creo que todo el mundo le ha dado su aprecio. Eso es indesmentible, es lo que sembró y ahora está cosechando todo ese cariño, sobre todo en momentos difíciles profesionalmente, como futbolista que está en la suplencia, pero, al final, es por rendimiento y si el técnico determina que no está rindiendo lo suficiente, son decisiones que cualquier jugador de cualquier índole debe acatar, porque esto es así, son gajes del oficio.

Usted había sido crítico con Azul Azul y hoy lo he visto bien compenetrado con la administradora y con los de Más Allá del Horizonte. ¿Ha cambiado su percepción de lo que es la concesionaria?

A mí lo que me cambia la percepción son las personas más que las instituciones. Estando Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, además de Hernán Caputto, claro que para mí cambia eso, porque son personas que yo conozco, que aman el club, que lo conocen y que le desean lo mejor. Además, tienen capacidad, entonces, desde esa perspectiva, ha cambiado mi percepción, sin duda.

¿Y sobre el trato a los ídolos, ha habido una mejora en ese sentido?

Hemos recibido siempre mucho apoyo de la Corporación y eso hay que destacarlo. Azul Azul se ha portado muy bien con esa Corporación de ex jugadores de la U, porque nos da nuestro espacio y nos hace participar, así que nada que decir con eso. Nos tiene muy conformes, hay cerca de 90 ex jugadores ahí y nos juntamos cerca de 25 ó 30, y estamos creciendo bajo el alero de la U. Eso es importante para los que jugamos en algún momento en la U.