Ángelo Sagal vuelve a fallarle a Rueda y reprueba otro examen en la Roja

Ángelo Sagal, uno de los protegidos de Reinaldo Rueda, sigue sin dar la talla en la Selección chilena. El delantero del FC Juarez de la liga mexicana aún no logra mostrar el nivel que alguna vez tuvo en Huachipato, y su desempeño en la Roja no convence.

El regalón del técnico colombiano partió entre los titulares en el amistoso contra Argentina en Los Angeles. Compartió delantera junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, desempeñándose en la posición en que más ha jugado dentro de la Roja, como puntero derecho.

Sin embargo, Sagal no logró dar con ninguna pelota desde un principio. La mayoría de sus pases o no llegaron a sus compañeros, o dejaban con una posición más ventajosa a los trasandinos para quedarse con el balón. Además, no fue gravitante por su banda, sin generar peligro en ataque.

La jugada más destacada que tuvo el puntero fue una pelota que luchó con Nicolás Tagliafico que finalmente derivó en un córner para la escuadra nacional, la que no provocó ningún peligro.

El partido de Sagal terminó apenas finalizó el primer tiempo, pese a que se especuló que iba a jugar como lateral izquierdo, finalmente lo hizo en su posición habitual, pero no pudo hacer nada.

