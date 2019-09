Hernán Caputto y la derrota ante Cobresal: "El tercer gol estaba en offside y me preocupa un poco"

Universidad de Chile cayó ante Cobresal por 3-1 en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Chile. Los azules sufrieron su primera derrota con Hernán Caputto en la banca y tras el encuentro, el director técnico de la U, señaló que la derrota duele, pero que generaron situaciones para acortar la ventaja minera.

"Duele como toda derrota. Tuvimos situaciones, en el primer tiempo dos y casi cuatro en el segundo, pero perdimos el partido y me queda que al menos intentamos y buscamos acortar la brecha", indicó Caputto.

El ex arquero cree que la derrota no pasó por mal rendimiento de la defensa: "Cuando te convierten tres goles uno piensa en lo defensivo, pero no creo que haya sido solo una zona. No puedo analizarlo ahora, quizás después, pero creería que en el tercer gol estaba en offside y me preocupa un poco, aunque no quita el mérito rival en un campo difícil".

También comentó el debut de los juveniles Mauricio Morales, Luis Rojas y Alexander Valencia: "Creo que lo hicieron bien, en especial cuando ingresaron a generar nivel ofensivo. Es bueno que jueguen jóvenes y para ellos será una muy buena experiencia".

Caputto tuvo palabras para Leonardo Fernández, quien salió reemplazado en el entretiempo por Leandro Benegas:"Lamentablemente Leo (Fernández)tuvo un problema en su dedo gordo y no pudo continuar. El equipo también lo sintió y espero que no sea nada grave".

Finalmente, el técnico azul se alegró por el retorno de Johnny Herrera a la titularidad y por el rendimiento de Marcos Riquelme:"Por el lado de Johnny (Herrera) me alegro muchísimo que tenga la posibilidad de jugar, tenemos dos arqueros de muy buen nivel. Y sobre Marco (Riquelme) es muy bueno que haya tenido la opción de meter un gol y es mucho mejor si la convierte".

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Cobresal por los cuartos de final de la Copa Chile, será el 11 de octubre en el estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.