Charles Leclerc obtuvo su segunda pole position consecutiva en la Fórmula 1

Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la pole position en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El monegasco obtuvo la cuarta pole de su carrera y liderará junto a Lewis Hamilton (Mercedes) la grilla de salida en el circuito que se disputa en Monza.

No obstante, la clasificación estuvo marcada por un hecho insólito. Tras el choque de Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a siete minutos del final, solamente Leclerc y Carlos Sainz (MC Laren) lograron hacer la segunda vuelta, el resto de los pilotos se quedó sin tiempo y solo pudo realizar una.

De esta forma, el piloto de 21 años se quedó con su segunda pole position consecutiva tras ser el más rápido en el Gran Premio de Bélgica. Además, Leclerc consiguió la cuarta pole de su carrera, este año fue el primero en cruzar la meta Baréin y Austria.

Revisa la grilla de salida del certamen en Monza:

– PRIMERA FILA

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19:307.

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 39 milésimas.

– SEGUNDA FILA

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 47 milésimas.

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 150 milésimas.

– TERCERA FILA

5. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 532 milésimas.

6. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 656 milésimas.

– CUARTA FILA

7. Carlos Sainz (ESP/McLaren) a 1,1 segundos.

8. Alexander Albon (TAI/Red Bull) Sin tiempo en la Q3.

– QUINTA FILA

9. Lance Stroll (CAN/Racing Point) Sin tiempo en la Q3.

10. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo) Sin tiempo en Q3.

– SEXTA FILA

11. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:20:517.

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:20:615.

– SÉPTIMA FILA

13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1:20:630.

14. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:21:068.

– OCTAVA FILA

15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:21:125.

16. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:20:784.

– NOVENA FILA

17. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:21:291.

18. George Russell (GBR/Wiiliams) 1:21:800.

– DÉCIMA FILA

19. Robert Kubica (POL/Williams) 1:22:356.

20. Max Verstappen (HOL/Red Bull) Sin tiempo.

👀 Charles mixing it with those Mercedes boys #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/S9nwMGes4R

— Formula 1 (@F1) September 7, 2019