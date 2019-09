Mosa y Mayne-Nicholls dijeron desconocer detalles tras incidentes en el Monumental

El triunfo 2 a 1 de Colo Colo sobre Everton tuvo un oscuro pasaje en el minuto 36'. Ahí, un hincha albo comenzó a agredir a la fanaticada visitante, cuya reacción terminó con Carabineros interviniendo y arrojando gas lacrimógeno, lo que casi causa la suspensión del encuentro.

Ante ello, el presidente del Cacique, Anibal Mosa, realizó una escueta aclaración y aseguró no estar completamente al tanto de lo sucedido: “Lo único que puedo decir es lo que vieron todos ustedes, un tipo que se subió a la cornisa y empezó a agredir a la barra contraria".

Sin embargo, el timonel aseguró que en Pedrero cumplen con los protocolos de seguridad y agregó: “Nosotros cumplimos un cuaderno de cargos que nos exige estadio seguro, la intendencia y Carabineros. Yo entiendo que el tema de la bomba lacrimógena causo preocupación, pero entendamos que fue una persona, no fue algo generalizado".

Colo Colo venció a Everton en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile En un partido marcado por los errores, los albos consiguieron un trabajado triunfo por 2-1 ante los ruleteros en el estadio Monumental.

Por otro lado el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, tampoco entregó mayor información y aseguró que esperarán al informe de Carabineros.

“Sabemos que un joven se subió al techo y empezó a arrojar piedras aparentemente a la gente de Everton y nuestra, ante lo que carabineros realizó el procedimiento. No tenemos responsabilidad por las decisiones que toma Carabineros. Seguramente el lunes vamos a tener un informe, pero no tenemos como intervenir”, indicó el ex ANFP.

Mayne-Nicholls agregó que es difícil conocer la identidad del agresor: “No tenemos información de eso, no era tan fácil identificarse y después de que el arbitro paró el partido dejo de hacer sus barbaridades. Ojalá no venga mas, no queremos a esos hinchas en el estadio”.