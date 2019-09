Regresó con el pie derecho: Pablo Quintanilla ganó el Atacama Rally

Pablo Quintanilla (Husqvarna) cosechó una gran victoria en el Atacama Rally 2019. El piloto no competía desde enero de este año, cuando sufrió una grave lesión en el Dakar, en su regreso a la competencia, el chileno se quedó con la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country.

Quintanilla cruzó la meta con 1 minuto y 39 segundos de ventaja en la etapa y de 3 minutos y 56 segundos en la general, tiempos que le bastaron para imponerse en el Norte.

“Estoy muy, muy feliz. No esperaba ganar la carrera aquí en Chile. Han pasado cinco días muy difíciles, pero lo he hecho bien… Me siento en la luna en este momento. No podría haber esperado un mejor regreso después de ocho meses difíciles fuera de la moto”, indicó Quintafondo.

A su vez, José Ignacio Cornejo (Honda) terminó noveno en la tabla general y triunfó en la categoría junior: "Fue una carrera dura, muy exigente físicamente, que se realizó por terrenos muy mixtos de arena, tierra dura, piedras y rocas. No conseguimos el resultado que queríamos, pero sabemos que eso hay que trabajarlo como la puesta a punto de la moto y la estrategia de la carrera", señaló Cornejo.

Resultados:

General Motos

1.- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 15.15'59''

2.- Sam Sunderland (GBR/KTM) a 3'56''

3.- Joan Barreda (ESP/Honda) a 8'21''

General quads