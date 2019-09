Insólito: Partido de la Sub-17 del fútbol femenino se termina jugando sin luz en Iquique

View this post on Instagram

En estás condiciones termino de jugar la categoría SUB17 En el complejo los verdes en la derrota por 3 a 2 frente a @udecfemenino es inaceptable que terminen de jugar a las 18:45 de la tarde sin luz natural y corriendo el riesgo que nuestras jugadoras se lesionen por no tener la visión que corresponde de la cancha teniendo la posibilidad de jugar en CAVANCHA y con tantas canchas en nuestra ciudad no le dan la importancia que se merece el fútbol femenino de nuestra ciudad… Esperamos se solucione este problema … Pedir las disculpas pertinentes a @udecfemenino por todo. . . Difundan está información . #nosotrastambiensomosiquique #todossomosiguales #juguemosencavancha @somoscelestes @cdiquique @pasiondehincha @anfpchile @futnewscl @revistafutfem @zonamixtacl @fans_zavka_laura_valepaz_gabi @amuffchile @pasion.celeste