"Argentina deja mucho que desear": El enojo de Scaloni tras ser consultado sobre las tres finales perdidas

La selección de Argentina se enfrentará en un partido amistoso ante México, este martes 9 de septiembre en San Antonio, Estados Unidos. En la previa al duelo entre la Albiceleste y el cuadro azteca, el técnico de los transandinos, Lionel Scaloni, se molestó luego de una pregunta de un periodista mexicano sobre las tres finales perdidas.

"No quiero faltarle el respeto a la selección argentina, pero en este último tiempo el equipo tiene muchas individualidades pero colectivamente deja mucho que desear. ¿Hasta cuándo veremos esta Argentina que solamente llega a las finales?", consultó el profesional de la comunicación.

¡Atención a este cruce! A Scaloni le dijeron que la Selección Argentina "deja mucho que desear" porque no pudo ganar las últimas finales que disputó y el DT respondió lo siguiente… pic.twitter.com/8AzmsXDcNN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2019

Scaloni no ocultó su enojo e indicó que si la Celeste y Blanca llegó a tres finales, es porque es un equipo competitivo: "No estoy de acuerdo en que Argentina no es un equipo competitivo. Respeto tu opinión, pero llegó a tres finales y perdió dos por penales y otra en el minuto 118. Si eso no es competir, a dónde vamos… En esas finales Argentina demostró ser un equipo".

Finalmente, el ex lateral señaló que durante el periodo de Jorge Sampaoli hubo dudas, pero que previo a la etapa del casildense, el equipo estuvo a nada coronarse campeón: "A lo mejor en el último año y medio hubo cierta incertidumbre, pero antes de eso, desde el 2013 al 2017, Argentina jugó tres finales. Y estuvo a nada de salir campeón de dos Copas América y un Mundial. Es una línea muy fina; si se hubiese ganado alguna final, no se diría eso".