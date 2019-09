¿Rafael Nadal va a ser o ya es más grande que Roger Federer?

El español Rafael Nadal hizo historia este domingo, al conquistar por cuarta vez el US Open de tenis, luego de una final impresionante ante el ruso Daniil Medvedev. Así, llegó a 19 títulos de Grand Slam, a sólo uno del suizo Roger Federer, el máximo ganador de la historia de los majors con 20, abriendo nuevamente el debate sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos.

Esto porque Nadal supera en casi todos los números importantes si se lo compara con Federer, en cuánto a títulos importantes (Grand Slams, Masters 1.000, Torneo de Maestros, Juegos Olímpicos y Copa Davis). Además, también lidera el historial entre ambos con 24 victorias contra 16 derrotas.

Todo esto se condiciona aún más porque el hispano tiene cinco años menos que el suizo, pero aún así casi ha igualado su registro de certámenes grandes. En los fríos números, Fedex sólo supera a Rafa en coronas del Torneo de Maestros, el que ganó seis veces contra ninguno de su eterno rival; en el ítem majors con 20 a 19; y en torneos ATP con 102 a 84.

En el resto, todo es de Nadal. El de Manacor tiene 35 coronas de Masters 1.000 contra 28 del suizo, en medallas olímpicas también gana el español con dos oros (singles en Beijing 2008 y dobles en Río 2016) contra un oro (dobles en Beijing 2008) y una plata (singles en Londres 2012). Y en Copa Davis, el zurdo conquistó cuatro veces la Ensaladera de Plata (2004, 2008, 2009 y 2011) contra uno de Roger (2014).

Si hablamos de ranking y en longevidad como número uno, el suizo es más, pero nuevamente lo ayuda el hecho de ser profesional desde 1998 hasta hoy, comparado a que el español está en el circuito desde 2003. Federer tiene 310 semanas al tope del escalafón mundial, el máximo de la historia, mientras que Nadal tiene 196 y fue superado por Novak Djokovic en esa estadística con 268. Otro desempate son el número de temporadas en la que terminan como el mejor del planeta. Allí, el de Basilea tiene cinco (2004, 2005, 2006, 2007 y 2009) contra cuatro del balear (2008, 2010, 2013 y 2017). En esa lista hay que poner a Djokovic, que también tiene cinco (2011, 2012, 2014, 2015 y 2018).

Con todo esto, los argumentos de Nadal para ser considerado cómo el mejor de la historia del tenis comienzan a ser más concretos que nunca. En 2020, el español podría igualar (o superar) la línea de Federer, en lo que sería una verdadera epopeya para el jugador de Manacor.

Re-live each and every one of @RafaelNadal's 19 Grand Slam titles…#USOpen pic.twitter.com/98zGaKmyZJ

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019