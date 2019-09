Columna: Roger vs. Rafa

Antes de cualquier opinión, voy a dejar en claro que considero a Roger Federer como el mejor deportista de todos los tiempos. Por sobre insignes atletas de otras disciplinas como Muhammad Ali o Michael Jordan, por nombrar a algunos, sin embargo, hay otro que se merece la admiración de todos en el mundo del tenis: Rafael Nadal.

El suizo es talento, perfección, pureza. El español es trabajo, perseverancia, garra, pasión. Dos estilos diferentes, que tienen que ser comparados, porque solamente los separa un Grand Slam, luego de la nueva proeza del mallorquín, que se quedó de manera sólida con el US Open.

Nadal ha forjado su carrera a punta de trabajo. Primero con su juego de contraataque para desarmar a sus rivales. Ahora con más potencia para acortar los puntos, porque su físico ya no le permite devolver todo lo que hacía antes. Un jugador total, inteligente, agresivo, que durante el desarrollo de los partidos cambia de estrategia para poder doblegar al adversario. Un verdadero animal competitivo, que le respira en la nuca al mejor de los mejores. Con otras armas, pero más que válidas en un deporte donde la cabeza es fundamental.

El mundo se separa entre “Federistas” y “Nadalistas”. Los primeros están tristes porque el todo talento está viviendo sus últimos campeonatos. Mientras que los segundos están felices, la Fiera no para y levantó por cuarta vez el US Open. La comparación entre ambos es odiosa, aunque necesaria, porque hay que explicar que en este deporte no sólo el más talentoso prevalece, sino que el trabajo y esfuerzo dan muchos frutos. En los partidos entre ambos la balanza está inclinada para el español, y ahora los separa un solo major. Creo que el próximo año Rafa iguala a Roger, quizá lo pase, pero ni eso creo que lo hará ser el mejor de todos. El público del mundo le declaró hace rato su amor incondicional a Federer y eso no va a cambiar por un torneo más o un torneo menos.

Rafa celebra, quedó a uno y acecha al todopoderoso suizo. Pero números más o números menos dan un poco lo mismo. Hay que agradecer que fuimos testigos de años brillantes, con Federer, Nadal y Djokovic brillando en el, para mí, mejor deporte de todos, el tenis.