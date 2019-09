Rueda valora la presencia de Bravo en la Roja: "Significa mucho para el grupo, por su personalidad y liderazgo positivo"

El entrenador de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, adelantó el partido ante Honduras de este martes en San Pedro Sula desde las 22:30 horas de nuestro país, en el segundo duelo amistoso de esta fecha FIFA luego del empate del jueves ante Argentina en Los Angeles, Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Rueda se refirió al compromiso y de paso alabó la presencia de Claudio Bravo en el conjunto nacional, abriendo hasta una opción de que sea el capitán ante los catrachos.

"Claudio tiene personalidad, ha demostrado su capitanía y liderazgo. Hay varias clases de líderes, líderes carismáticos, religiosos, místicos. Charles Aránguiz, es otro estilo, Alexis es otro estilo, Paulo Díaz es otro estilo. Algunos lo desarrollan mejor que otros, la credibilidad que tienen en la parte futbolística, hay líderes de distintos tipos. Uno aprende en estos grupos, lo de Alarcón lo vio en el Mundial de Sudáfrica y ahora son compañeros con Bravo", aseguró.

En esa línea, añadió que "significa mucho la presencia de Claudio en el grupo. Chile tiene un gran potencial, quizás en otras latitudes, tiene convocatoria y depende del rival que tengamos en frente. Lo de Los Ángeles es una lástima que no tengamos el acompañamiento que queríamos. Ojalá para octubre y noviembre puedan cerrar partidos interesantes para el crecimiento del grupo". Sin embargo, no quiso confirmar que será el capitán: "Mañana ustedes verán quién será el capitán, está todo definido".

Sobre el sistema que utilizará ante Honduras, Rueda dijo que "ese es un tema es secundario, es una numerología que se da en el inicio del partido, después todo pasa por el funcionamiento. Es importante la interpretación de los jugadores y cómo se le saca provecho. Anoche conversé con algunos jugadores, y quise analizar cuál será la mejor propuesta, pero para mí es secundario, lo principal es la calidad técnica y la inteligencia de los jugadores para desarrollar un sistema de juego".

Y acerca de la presión que tiene al mando de la Roja, el colombiano indicó que "seleccionadores nacionales siempre estamos expuestos, cada partido es una evaluación donde a veces el resultado supera la capacidad de análisis de lo que se hace. Siempre la pasión, lo que significa el sentimiento patrio hace que siempre quieran ganar. Lo importante mañana es hacer un buen juego, que sirva para las dos selecciones y que sea lo mejor".

Rueda recibirá homenaje privado antes del partido: "Significa mucho para Honduras, logró que todo un pueblo creyera que sí se podía" Rei almorzará con dirigentes del fútbol local previo al encuentro de este martes. "Todos tenemos un profundo agradecimiento hacia el profe", expresa José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth.

Más de Rueda

Clima: Es un tema que tenemos que superarlo, enfrentamos a Ecuador en Salvador de Bahía y el jugador chileno lo sintió muy bien. Pero se logró el resultado, eran ellos o éramos nosotros. Es algo que nos va a preparar a nosotros para cuando tengamos que jugar en Barranquilla o en Asunción. La respuesta física, psicológica, quiénes responden mejor a este clima y quiénes no. Todos son factores que nos van a servir para la clasificatoria.

Partido con Argentina: Todos los juegos son exigentes y de gran evaluación. Cada partido tiene características diferentes y venimos de enfrentar a una Argentina que está en nuestro proceso también. Armani, el lateral derecho y Messi fueron los únicos que faltaron de la Copa América. En Chile faltaron muchos más jugadores y siempre son evaluaciones importantes.

Presente de Honduras: Son momentos diferentes y culturas diferentes. Chile venía de unos años gloriosos y Honduras venía de muchos años sin poder lograr metas, pero todo se logra en una cancha, la verdad está ahí y los muchachos lo lograron. Ese es el mejor respaldo para uno.

Falta de gol: Creo que siempre uno busca la eficacia, que el trabajo se transfiera a resultados y trabajamos para lograrlo. Cada día el fútbol es más cerrado, lograr los espacios donde descifrar el partido no siempre se encuentra con los goleadores. Nosotros acá tuvimos la gran bondad de encontrar jugadores maduros. Uno siempre trabaja para buscar especialistas. En el fútbol chileno hay, pero quizás no en este momento. Esperar que hombres como Felipe Mora o Nicolás Castillo se recuperen y puedan aportar a nuestro trabajo.

La evolución de Chile: Siempre lo he mencionado. El fútbol de Chile en los últimos años se marcó por el maestro Bielsa. Él fue determinante, esa cultura de entrenamiento, de exigencia, conocer que ellos venían con el profesor Bielsa y Sampaoli, y todos lo que aprendieron con cultura táctica, con una metodología diferente, que les dio otro estatus. Estos que están en la adulta, tienen su huella, con verticalidad y buscar espacios.

Armar un nuevo once: Esa ha sido la tarea de esos días. Armar un equipo no es fácil. Se apostó por un once y dio un resultado, hubo complementariedad y orden. En 72 horas hacer otro equipo, hay que buscar alternativas aparte de la ausencia de Alexis. Siempre como entrenador uno quiere que todos jueguen. Ahí esta la decisión.