Cristiano Ronaldo metió un póker y comandó la goleada de Portugal en las clasificatorias de la Euro 2020

Una nueva fecha de las Clasificatorias para la Eurocopa 2020 se disputó este martes donde Cristiano Ronaldo volvió a brillar con luces propias y se matriculó con un póker en la goleada 5-1 de Portugal ante Lituania como visitante, correspondiente al Grupo B.

CR7 se hizo presente en el marcador a los siete minutos de penal. Luego a los 62 con un disparo de media distancia y con la complicidad del arquero rival anotó el segundo personal.

Luego, tres minutos más tarde y a los 76’, Cristiano cerró su póker para darle la tranquilidad a Portugal, que había sufrido con el empate parcial de Andriuskevicius a los 28'.

La goleada de los actuales campeones de la Eurocopa la cerró William Carvalho a los 92 minutos. Con la victoria, los lusos se mantiene en el segundo puesto del Grupo B con ocho puntos. La zona es liderada por Ucrania que tiene 13 unidades.

En otro partido destacado de la jornada, Francia venció por 3-0 a Andorra, gracias a los goles de Kingsley Coman (18'), Clement Lenglet (52') y Wissam Ben Yedder (91'). Con este resultado, el subcampeón de la Euro y actual campeón del mundo marcha en el segundo lugar del Grupo H con 15 puntos, los mismos que tiene el líder Turquía, pero con peor diferencia de goles.

Mientras que Inglaterra demostró su poderío y goleó por 5-3 a Kosovo, con lo que son los líderes exclusivos del Grupo A con 12 puntos. Pese a que los Tres Leones comenzaron perdiendo con el gol de Valon Berisha al minuto de juego, pero en una ráfaga los dirigidos por Gareth Southgate dieron vuelta el marcador.

Raheem Sterling (8'), Harry Kane (19'), un autogol de Mergim Vojvoda (38') y el joven Jadon Sancho (44' y 45') fueron los autores de la paliza del cuadro inglés, que está más cerca de la Euro. En el complemento, Kosovo apretó el marcador con los goles de Berisha (49') y Vedat Muriqi (55').

