Erick Pulgar y su especialidad: "Desde que fallé un penal en Bologna, dije que me volvería invencible"

Luego de una excelente temporada en el Bologna y de ser fichado por la Fiorentina, Erick Pulgar ya suma tres partidos como titular en el cuadro viola. Uno de ellos en la Copa Italia y dos por la Serie A, en los que marcó en cada uno de ellos un gol de penal.

En ese sentido, es que el volante conversó con el diario La Nazione de Florencia, donde abordó diversas temáticas, como sus pasatiempos favoritos, sus referentes en el fútbol y sus desafíos personales.

En la nota, Pulgar explicó el significado de sus tatuajes. "Nunca los conté, pero son muchos y todos tienen un significado preciso. Es una forma de expresión… En el cuello tengo el nombre de mi madre, frente al de mi abuela. En el antebrazo izquierdo puedes lees una oración", afirmó el chileno.

Charles Aránguiz valora el empate con Argentina: "El 0-0 fue un premio a nuestro esfuerzo" El volante del Bayer Leverkusen habló sobre sus 10 años en la Selección Chilena y aprovechó de analizar el empate ante los transandinos y el proceso de la Roja para Catar 2020,

En lo futbolístico, el antofagastino se refirió a su máxima virtud: los lanzamientos penales. "Fue y es un desafío para mí mismo. Todo por mi primer castigo. Lo pateé en un partido de Turín-Bologna y cometí un error. Ese error me enfureció y desde ese momento me dije que me volvería invencible a partir de once metros. Montella me eligió, junto con Boateng, como lanzador".

Sobre su posición en el campo, indicó, "me gusta estar y quedarme en cualquier parte del campo, no tengo un rol predefinido. En Bologna jugué delante de la defensa. Soy un centrocampista central, pero también puedo jugar por derecha”.

En ese contexto, Pulgar indicó que Arturo Vidal y Sergio Busquets son sus principales referentes: "De Vidal realmente envidio el papel y su posición. Es uno que no tiene apuestas, lo encuentras en todas partes, en medio de la batalla siempre. También admiro la tranquilidad y la frialdad de Busquets".

Actualmente, la Fiorentina lleva cero puntos y este sábado por la tercera fecha de la Serie A recibirán en el estadio Artemio Franchi a uno de los punteros: la poderosa Juventus.