Felipe Reynero, el delantero del momento: "Me ilusiono con partir al extranjero y por qué no un llamado a la selección"

Es el delantero del momento. Felipe Reynero tuvo que darse una vuelta bien larga en el fútbol para encontrar su lugar en Cobresal y explotar un rendimiento que tiene con la ilusión a tope al campamento minero de El Salvador.

Y es que el delantero formado en las inferiores de Universidad Católica, se dio el lujo de anotarle a Colo Colo y Universidad de Chile en menos de una semana, y de paso tirar por la borda la fiesta que el estadio Monumental le tenía preparada a Esteban Paredes la fecha antepasada.

A sus 30 años, y con negocios en hotelería, Reynero no esconde su ilusión de volver a partir al extranjero tras un paso fugaz por México y de recibir un llamado a la selección chilena, aunque por ahora sus metas están en salvar a Cobresal del descenso y por qué no, darle la clasificación a una copa internacional.

Qué días te ha tocado vivir…

Sí, estoy feliz porque es difícil por cómo se ha dado todo y sobretodo por los goles porque es difícil que te toque jugar con Colo Colo y la U al tiro, además imagínate marcarle dos goles a Colo Colo, en una noche que era especial para ellos por lo de Esteban (Paredes), y después a la U, jugando de buena forma, así que todo bien…

¿Estás en tu mejor momento? Porque da la impresión que te había costado afirmarte

Me había costado agarrar buen nivel,, estuve en Iquique que jugó Copa Libertadores pero no fui titular, en México no tuve muchas chances de jugar, en Curicó jugué pero no agarré ritmo, pero este año se me ha dado, porque también el 'profe' me ha dado la confianza para tomar este rendimiento y marcar goles.

Ha sido larga la vuelta…

Sí, ha sido larga. En su momento estuve cerca de llegar a Colo Colo, pero finalmente me fui a Huachipato, no lo vi con malos ojos, me quedé un año y medio, de ahí pasé a la Universidad de Concepción, no logré el renidmeitno que quería. Me ha tocado dar la vuelta más larga, pero uno también se ilusiona con partir nuevamente al extranjero y por qué no, un llamado a la selección

¿Te quita el sueño un llamado a la Roja?

Es algo soñado, si se da más adelante quién sabe, si mantengo el rendimiento alto, que aparezca ese tan anhelado llamado. Obvio que me encantaría que se dé, es un sueño.

Reynero festeja ante la U - Agencia Uno

¿Cuánto ha influido Gustavo Huerta en el nivel que estás?

Solo palabras de agradecimiento, cuando terminó el campeonato anterior por ahí no iba a tener chances en Primera, pero Gustavo me llamó, me contó el proyecto, me dijo que iba a jugar pero que no venía con el puesto asegurado. Entonces me ha hecho jugar por derecha, por izquierda, y siempre me ha tenido considerado, así que solo palabras de agradecimientos para él.

¿Cómo logras mantener la motivación cuando se sabe que la vida en El Salvador no es fácil?

Por ese lado es complicado, es verdad, por donde estamos y porque no hay mucho que hacer para la familia, pero en lo personal estoy feliz porque estoy jugando, están saliendo los goles, así que no ha sido tema para nosotros, estamos tranquilos como familia, porque cuando se juntan los goles y le rendimiento, todo sale bien.

Ha mejorado bastante el rendimiento de Cobresal en la segunda rueda ¿A qué se debe?

Si no me equivoco estamos segundos en la tabla del segundo semestre, y yo creo que un factor es que ha subido el rendimiento individual, los refuerzos también han ayudado mucho, y está el tema del descenso, descender toca el orgullo de todos, nadie quiere descender, y creo que tenemos las armas para zafarnos.

Aún así se ve duro para Cobresal este último tramo del campeonato…

Sí, se vienen dos partidos de local que son importantísimos para lo que viene más adelante, se viene Everton y Huachipato que están arriba de nosotros, después viene la UC, la revancha con la U, así que octubre va a ser un mes clave, si más adelante se da la clasificación a una copa bienvenido

¿Y ya miran una clasificación internacional o aún piensan en el descenso?

Estamos más pendientes de zafar del descenso, después se hablará de la Copa, no se ve tan lejana, pero hay que ir paso a paso”

¿Qué te ha parecido el nivel de Marcelo Cañete? Se ve un jugador que mueve el equipo…

Es un jugador que tiene clase, hace jugar a los delanteros y esperemos que siga con el buen rendimiento y nos de buenos pases a los que están arriba.