Jimmy Martínez sumó un nuevo capítulo a su tormentosa temporada 2019 con la U

El volante Jimmy Martínez llegó a Universidad de Chile para la temporada 2019 y por expresa petición del ex técnico Frank Kudelka, luego del sobresaliente rendimiento mostrado durante el Campeonato Nacional 2018. El mediocampista de 22 años era considerado la máxima joya de Huachipato y por eso fue tentado por los azules, pero también por Colo Colo y Universidad Católica.

Pese al interés de los otros clubes grandes, la promesa de los siderúrgicos firmó un contrato con la U por cuatro temporadas, después de que los universitarios cancelaran un millón de dólares por el 50% de su pase. Hasta ahí, todo bien e, incluso, Martínez parecía justificar el gasto hecho por él en los primeros partidos del año. Sin embargo, y luego de la caída frente al Melgar en Perú por la Copa Libertadores, todo se derrumbó.

Al igual que el resto del plantel azul, Martínez comenzó a bajar su nivel y poco a poco fue relegado por el renunciado Kudelka. Luego, aunque alternó en el equipo titular con Alfredo Arias, tras la salida del uruguayo no ha tenido muchas oportunidades con el actual entrenador Hernán Caputto. Desde que asumió el ex seleccionador sub 17, el volante sólo acumula 121 minutos y no ha podido convencer al DT.

Sumado a eso, y según manifestaron desde el cuerpo médico de Azul Azul, Martínez presentó un quiste dermoide roto en el ojo izquierdo, el cual lo inhabilitó para el pasado encuentro de la U frente a Cobresal por la Copa Chile. El mediocampista fue baja de última hora en el equipo de Caputto y ya comenzó un tratamiento médico, que debería durar como mínimo dos semanas.

Ese plazo estimado, eso sí, sería sólo de forma preliminar, ya que, según indican desde el Centro Deportivo Azul, si es que los especialistas lo determinan, el jugador formado en Talcahuano podría someterse a una cirugía oftalmológica que lo dejaría fuera de varios partidos, incluido el Superclásico frente a Colo Colo, a jugarse el sábado 5 de octubre (15:00 horas) en el Monumental.

Debido a esta lesión, Martínez también se perderá el trascendental partido de este sábado 14 de septiembre (17:30 horas) frente a Unión Española y disminuye sus chances de ser titular en la U, en un mediocampo más consolidado (Camilo Moya-Gonzalo Espinoza-Nicolás Oroz) y que cuenta con la absoluta confianza de Caputto para evitar el descenso a la Primera B.