Maradona se volvió loco con el VAR: "Si me anulan un gol así, se va a armar un quilombo"

El astro argentino Diego Armando Maradona opinó sobre la tecnología en el fútbol en su llegada a la banca de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde analizó la posibilidad de que el videoarbitraje (VAR) tenga injerencia en los partidos del Lobo.

"Si me anula un gol el VAR se arma un quilombo, se arma un quilombo para 49. Lo salgo a correr a todos", dijo el 10 en conversación Fox Sports Argentina, dejando en claro que no está de acuerdo.

Sobre su llegada a Gimnasia indicó que "todo esto te hace creer mucho en el fútbol. Hoy fue el primer entrenamiento, tenía el pecho cerrado. Después cuando me fui soltando, al Gallego (Sebastián Méndez, su ayudante) le decía 'vos agarrá para allá y yo para acá'. Fue un entrenamiento fantástico, sabemos lo que nos jugamos, lo hablamos mucho… Quizás hablamos muchos más de lo que entrenamos. Esto me pone bien".

"Hay que ganar, ganar y ganar. Respeto a todos, pero yo cuando me meto en una cosa, soy muy tozudo y cabezón. El Cabezón ya me conoce. Ya sabe y quiero que lo sepan todos. Voy a dejar la vida. Así como tengo 60, tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia. Porque vos no sabes qué lindo es este club", sentenció.

Además, Maradona fue reflexivo para dar cuenta del presente del país, señalando que "estamos en un país donde el trabajo no abunda, hoy me dieron trabajo. Vine y a mí me gustó la idea de Gimnasia y la tomé enseguida porque sabía que si me quedaba en casa, operado y todo como estoy, todo recauchutado, iba a tener que comprar una casa por mes".