Maripán se ilusiona en Mónaco: "Necesitaba nuevos desafíos, salir de la zona de confort y mejorar más"

Guillermo Maripán llegó hace algunas semanas al Mónaco, en lo que se transformó en su primer salto a un grande de Europa. De hecho, el zaguero central ya debutó con los del Principado, en un nuevo empate de los monegascos en la Ligue One.

Sobre su nivel, con el que logró llegar a los rojiblancos, el ex Universidad Católica aseguró en conversación con CDF que: "Quiero seguir en ese nivel y buscar nuevos desafíos, salir de la zona de confort y saber que hay cosas por mejorar. Venir a esta liga me va a ayudar mucho, en especial para la selección".

En la misma línea, el central agregó que "los jugadores que se mantienen durante harto tiempo en buenas ligas pueden marcar diferencias. La Generación Dorada se produjo porque los jugadores se mantuvieron en el tiempo en ligas de buen nivel".

Además, el futbolista se mostró contento con su llegada a Francia y recalcó la experiencia que ha ganado: "El respaldo en el fútbol te lo da lo que haces día a día, y en ese sentido me siento mucho más responsable, con mucha más capacidad. Estar en la liga española, triunfar, sentir que creciste dos o tres pasos como profesional. Eso te lo da la experiencia".

Por otra parte, el ahora ex Alavés también tuvo palabras para Reinaldo Rueda: "Desde que llegó me entregó confianza y responsabilidad. Quizás desde el periodismo no hubo tanta paciencia por un proceso que comenzaba después de no ir al Mundial. Se tenía que dar un proceso de buscar caras nuevas, gente que aporte nuevas cosas".

Por último, Maripán también comentó sobre su consolidación en la selección: "Los resultados no fueron los que esperábamos, pero quedé feliz por mi experiencia. Quizás no fue la alegría que querían, pero alguna alegría le dimos al país. Quedo con ganas de seguir, de competir en la próxima Copa América y en las Eliminatorias para el Mundial".