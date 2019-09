Ángelo Henríquez y la pelea por el descenso en la U: "De aquí en adelante todos los partidos son finales"

Si bien Universidad de Chile ha mejorado su juego desde la llegada de Hernán Caputto, aún no logra concretarlo en el marcador y sólo ha ganado un partido con el ex técnico de la selección chilena sub 17, ante Deportes Antofagasta, precisamente los tres puntos que separan a los azules de los Pumas y de la zona de descenso.

Por lo mismo, Ángelo Henríquez advirtió a la salida del CDA, respecto el encuentro del sábado ante Unión Española en Santa Laura, que vencer "es una obligación, ya no podemos dar más puntos por perdidos y hay que empezar a ganar si queremos salir de esta situación lo antes posible. Ojalá no llegar hasta fin de temporada pelando por quedarse en Primera. Hay que jugar el partido como si fuera una final. De aquí en adelante todos los partidos tienen que ser así".

El cuadro laico no ha podido cerrar los partidos, lo cual lo ha complicado en la pelea por el descenso, por lo que el ariete reconoció que "es difícil, pero son cosas que pasan en el fútbol y hay que estar preparado para todo. Sirve de experiencia y aprendizaje, y hay que sacarle provecho, para que nunca más vuelva a pasar".

Los azules enfrentarán a una Unión Española que también busca sumar de tres después de varias fechas. "Sabemos que es un equipo que no ha tenido los mejores resultados, en ese sentido, estamos un poco parejos. Tenemos que preocuparnos más de nuestro juego y nuestro sistema, y tratar de controlar el partido, en vez de que ellos nos tengan la pelota", avisó el delantero de los estudiantiles.

Henríquez continuó hablando sobre el equipo dirigido por Ronald Fuentes y el estadio Santa Laura, indicando que "es una cancha en la que ya hemos jugado varias veces, hemos hecho de local también. Es un equipo que obviamente no va a ser fácil y nosotros tenemos que estar preparados".