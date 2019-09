Bravo pide de vuelta a Marcelo Díaz a la Roja: "Es un gran jugador y esperemos tenerlo en un futuro"

El arquero del Manchester City, Claudio Bravo, volvió a la selección chilena después de casi dos años fuera de las citaciones. El guardameta no jugaba desde que Chile perdió la opción de ir al Mundial de Rusia 2018 pero, recuperado de su lesión, el técnico Reinaldo Rueda decidió nominarlo de nuevo a la Roja para defender el arco en los amistosos ante Argentina y Honduras.

En su retorno, el ex guardameta del Barcelona fue titular en ambos partidos y tras el último partido frente a los centroamericanos, trató de evitar la supuesta polémica con los volantes Arturo Vidal y Gary Medel, dijo que no le interesa la capitanía de la Roja y aprovechó de pedir el regreso del mediocampista de Racing, Marcelo Díaz, a la Selección.

"Creo que no hay que seguir levantando polémicas, lo más importante es hablar de esto (del partido) y no es lo más sano seguir hablando de lo otro. Hemos generalizado mucho el tema pero hay varios jugadores valiosos y muy importantes. Díaz, por ejemplo, es un gran jugador y esperemos tenerlo acá en un futuro", apuntó Bravo a la señal oficial de CDF.

"No hablé con él, fue decisión del director técnico y lo dijo en rueda de prensa; es decisión de él solamente, pero la faceta que le corresponde a uno es el deber jugando y aportar y todo el mundo se tiene que tomar la condición que le corresponde y no siento desmedro por algo. Me lo tomo con tranquilidad a estas alturas", agregó.

Por otra parte, el portero formado en Colo Colo analizó la derrota 2 a 1 como visitante frente a los hondureños. A pesar de destacar el buen juego con el balón en el primer tiempo, lamentó con preocupación la falta de gol que tuvieron sus compañeros en el segundo lapso, sobre todo pensando en los futuros enfrentamientos de las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

"La sensación del partido es que había mucho calor y humedad, pero que no suene a excusa porque fue una primera parte muy buena, donde jugamos muy bien con el control de balón, estuvimos bien y en la segunda parte nos faltó intensidad y estar tranquilos cuando fueron a presionar, nos faltó concretar cuando tuvimos ocasiones de gol, pero es un apretón bueno y saber que los partidos se ganan con goles", manifestó el arquero.

"Ahora estamos con tranquilidad, no hay mucho tiempo para trabajar tampoco pero hubo un cambio en el juego cuando tuvimos más el balón y ahí el equipo se vio más suelto en esa faceta y estas derrotas sirven pa mejorar y la sensación es de seguir trabajando, porque hay que llegar de la mejor forma a las Clasificatorias y para eso necesitamos de todo el mundo y eso es lo más importante para Clasificatorias", cerró.