Chile mostró su jerarquía para derrotar a Perú y ya está en semifinales del Sudamericano de voleibol

Con unas 500 personas en el Polideportivo del Estadio Nacional, la Selección chilena de voleibol derrotó a Perú por parciales de 25-14, 25-17 y 25- en la segunda jornada del Sudamericano Masculino de voleibol que se disputa en el país, asegurando su clasificación a las semifinales y, de paso, al preolímpico de enero del próximo año.

En el inicio los del Rimac lograron complicar a la Roja, pero de la mano del capitán Dusan Bonacic y el central Gabriel Araya los dirigidos por Daniel Nejamkin lograron imponer su juego, mejorando notoriamente para quedarse con la primera manga.

Para el segundo set el sexteto nacional mejoró y tempranamente llegó a estar por 5 puntos arriba en el marcador, una diferencia que supo administrar durante todo el juego e incluso a ratos pudo aumentar, mientras que Juan Carlos Gala, entrenador de los visitantes comenzó a realizar los primeros cambios en su esquema. Aún así Chile supo neutralizarlos con el buen juego en la red de Tomás Parraguirre, además de la defensa de Sebastián Castillo y Bonacic.

A diferencia del partido anterior donde Nejamkin realizó varios cambios durante el juego, esta vez el cuadro local mantuvo a el esquema, de hecho, el primer cambio del encuentro recién lo realizó bien entrado el segundo set, cuando Matías Parraguirre reemplazó a su hermano Vicente para aportar en defensa, una clara señal que el partido fue más complicado que ante Bolivia.

En la tercera manga el elenco nacional dominaba el encuentro, cuando los árbitros se percataron que el opuesto de Perú no estaba en su posición dentro de la cancha, un error técnico que le costó un punto, lo que se sumó que no era el opuesto titular que entregaron en la nómina y no anunciaron el cambio, lo que le significó una resta de 3 puntos más, en total 4 menos para dejar el marcador 7-1 a favor de Chile.

El elenco del cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima supo aprovechar la ventaja y dominó el partido de principio a fin, con más comodidad e incluso realizando rotaciones con los ingresos de los jugadores más jóvenes del plantel: Vicente Mardones (20 años) y Esteban Villarreal (22).

Ahora Chile deberá buscar su clasificación este jueves ante Venezuela, quien en el papel aparecía como el rival más fuerte del grupo, pero que cayó por primera vez en su historia ante Perú 3-2 en el debut y ahora viene de derrotar 3-0 a Bolivia. En caso que la Roja se quede con el primer lugar del grupo (solo le bastaría ganar dos set), enfrentará en semifinales al segundo del grupo B, quien saldrá del perdedor del partido entre Argentina y Brasil.