El deseo en Colo Colo con Esteban Paredes: "Lo ideal sería que rompa el récord en el Monumental"

Esteban Paredes está a un gol de superar la marca de Francisco Chamaco Valdés para convertirse en el exclusivo goleador del fútbol chileno. Por lo mismo, en el plantel de Colo Colo tienen un deseo y esperan que el capitán pueda cumplir el récord.

"Lo ideal sería que rompa el récord en el Monumental, en su casa. Pero si lo tiene que hacer fuera, estaremos felices, lo acompañaremos. En la cancha que sea, el reconocimiento que se le debe dar por superar la marca no debería venir sólo de los hinchas de Colo Colo, sino que de todo el fútbol chileno. Es lo mínimo que se merece, pararse y aplaudirlo", sostuvo el lateral Ronald de la Fuente.

Es más, el zurdo agregó que "lo de Esteban es impresionante. Lo que más me llama la atención es su profesionalismo, porque el sólo piensa en ganar. Lo del récord todos tenemos la expectativa de que lo logre lo antes posible, no me cabe duda que será así. Pero lo veo motivado pensando sólo en lo colectivo, que es ganar el domingo".

Colo Colo enfrentará este domingo a partir de las 12:30 horas a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa, y sobre el compromiso ante su ex equipo dijo que "es un partido complicado. Ellos están peleando por no descender. Estamos pensando en tratar de darle caza (a la UC), pero lo mínimo es estar jugando Libertadores cada año. Pelearemos el primer lugar hasta el final".

Finalmente, se refirió a su función como lateral derecho en el partido ante Everton por Copa Chile y apuntó que "lo que veo es que estamos todos a disposición de lo que el equipo necesite. Me tocó jugar de lateral derecho: estoy al servicio de lo que el equipo necesite. Estamos todos así".