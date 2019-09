Las sombras del fútbol femenino que quedaron en evidencia tras el "caso Consuelo Martín" en la UC

La dura lesión de Francisco Silva destapó un problema ajeno a la propia situación del volante desde la misma interna de Universidad Católica. Fernanda Cárdenas, arquera del plantel femenino de la Franja, acusó la tardanza que se ha dado en el caso de su compañera Consuelo Martín, quien el pasado 25 de agosto, en el Clásico Universitario, sufrió una rotura de ligamento, pero a diferencia del Gato no fue operada de forma inmediata.

El reclamo de Cárdenas, a través de Instagram, se viralizó por distintas redes sociales y ante los numerosos emplazamientos, Cruzados tuvo que pronunciarse de manera oficial, pese a que anteriormente no había emitido mensajes sobre Martín y su grave lesión. Es más, en el minuto a minuto que la UC llevaba del clásico ante la U, ni siquiera se consignó que la jugadora sufrió la rotura de ligamento, pese a la inédita cobertura que tuvo dicho encuentro disputado en el Estadio Nacional.

El comunicado oficial de la concesionaria apuntó a esclarecer la diferencia en los tiempos para operar en los casos de Silva y Martín. "La situación de Consuelo se trata de una lesión de ligamento cruzado anterior de meniscos, asociado a un esguince de rodilla. Se encuentra en tratamiento preoperatorio, porque la evidencia, a nivel nacional e internacional, ha demostrado que los resultados de una cirugía de ligamento cruzado son mejores después de haber hecho un tratamiento preopetario. Por esa razón aún no hemos operado", partió explicando el médico Jorge Arriagada, en un video publicado en los canales oficiales de Cruzados.

Tras reunirse el martes con la directiva cruzada, Martín será operada este miércoles. "Estamos dentro de los plazos establecidos para su recuperación, a diferencia del caso de Francisco Silva, quien tuvo una fractura inestable, una lesión muy grave, que requiere de resolución inmediata y por esa razón fue trasladado y operado dentro de las primeras 24 horas post lesión", continuó Arriagada, quien forma para del staff médico de la UC.

Desde la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) confirmaron a El Gráfico Chile que efectivamente la demora en la operación de Martín pasó por un asunto médico. "Hemos hablado con la capitana de la UC para ver la situación y lo que nos han comentado es que están viendo el tema con el club", partió diciendo Tess Strellnauer, presidenta del organismo.

Justamente la capitana cruzada, Javiera Moreno, comentó que "Consuelo está bien, el tema fue aclarado. Es una mujer madura y afronta bien su lesión, ha tenido los acercamientos con la gente del club y el apoyo del área médica. Lo de la fecha de su operación no tuvo nada que ver con el revuelo que hubo. Desde ahora ya puede enfocarse en su rehabilitación".

¿Quién se hace cargo?

El 6 de mayo pasado fue calificado como un día histórico para el fútbol femenino en Chile, ya que la ANFP oficializó un proyecto de seguro médico universal para todas las jugadoras de la categoría adulta en nuestro país, tanto en primera como en segunda división. Fue el fruto de un largo trabajo que venía realizando la Anjuff y permitió que se sellara un acuerdo con la corredora Seguros Broker, generando una cobertura similar a la del fútbol formativo masculino.

Por lo dicho, Consuelo y sus compañeras hoy cuentan con un respaldo en caso de lesiones y/o accidentes, panorama radicalmente distinto al que existía hace no muchos meses atrás. Antes de la implementación del seguro, muchas jugadoras debían hacerse cargo en forma particular en caso de requerir intervenciones médicas.

"Consuelo está asegurada, si no fuera así, sería muy distinto. Si bien Católica siempre se ha destacado por su buen trabajo en el área de salud, antes a los clubes no se les exigía seguros. Todos los clubes que no tenían a sus jugadoras aseguradas se pudieron sumar al de la ANFP. Ahora ya no hay que organizar bingos o rifas para juntar la plata para pagar una lesión de las futbolistas", apuntó Strellnauer.

Sin embargo, la aprobación del seguro no garantiza una ágil utilización de éste por parte de las jugadoras y eso, en parte, también explica la demora en términos de gestión en el caso de Martín. "Creo que es primera vez que a Católica se le lesiona una jugadora de gravedad y debe hacer uso del seguro, entonces, también hubo mucha desinformación de cómo usarlo, tal vez de ahí nació el retraso y un poco la molestia que sea la misma jugadora quien deba averiguar qué hacer. Constantemente informamos cómo se debe hacer uso a las futbolistas, pero también los clubes deben informarse mejor", sostuvo Strellnauer.

En la UC, justamente, reconocen lo apuntado por la presidenta de la Anjuff, en el sentido de que antes de la lesión de Martín no contaban con mayor información sobre el uso del seguro médico para el fútbol femenino. Eso sí, desde San Carlos de Apoquindo manifiestan que todas sus jugadoras reciben atención médica cotidiana en el Complejo Raimundo Tupper Lyon.

Más allá de la aplicación del seguro y de la asistencia cotidiana, las jugadoras de la UC y la mayoría de las futbolistas que se desempeñan en clubes de Chile cuentan con una diferencia abismal en comparación con sus colegas de la rama masculina. Al no tener contrato, deben gestionar de forma particular sus correspondientes cotizaciones. Además, al no existir un sistema de derechos federativos en el fútbol femenino chileno, las jugadoras no son consideradas como activos en las instituciones. Es decir, no existen vínculos formales que obliguen a los clubes a hacerse cargo de sus futbolistas, como sí lo hacen con los hombres.

Cabe recordar que hoy Santiago Morning es el único club en Chile que tiene jugadoras en su plantel con contrato profesional.