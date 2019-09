Los exitos de Mala Junta y el himno a capela le dieron un ambiente futbolero a la trastienda del Sudamericano de voleibol

El triunfo de Chile 3 set a 0 sobre Bolivia en el inicio del Sudamericano Masculino Adulto de voleibol sala no solo dejó a la Roja como puntera del grupo B y gran favorita a quedarse con el primer lugar de su zona, sino que también un buen ambiente en las tribunas.

Al ritmo de la cueca y la música de la selección de fútbol de los noventas, las casi 300 personas que llegaron a presenciar la jornada doble alentaron a un equipo que volvió a los Juegos Panamericanos después de 48 años, donde además lograron un histórico cuarto lugar, por lo que prometen como locales volver al podio sudamericano que no alcanzan desde 1993. Una ilusión parecida a lo que provocó la Roja futbolera en Francia 98.

Ceremonia inaugural en Temuco

Si bien la Selección Chilena está jugando sus partidos en el Polideportivo del Estadio Nacional, al igual que todo el grupo b, la inauguración oficial se realizó en el gimnasio de la Universidad de la Frontera, en Temuco, sin el equipo local, pero con la presencia de Brasil, los actuales campeones. Ahí, previo a los encuentros entre Argentina-Colombia y Brasil-Ecuador, las autoridades olímpicas y del voleibol sudamericano y nacional le dieron el vamos al XXXIII Sudamericano Masculino Adulto.

🏐 #Sudamericano | ¡No te quedes fuera del Sudamericano de Voleibol Masculino Adulto 2019! Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador estarán en la #UFRO. Estamos en la ceremonia inaugural. pic.twitter.com/nt8zpP4w6N — UFRO (@UFrontera) September 10, 2019

Jorge Hevia y la delegación chilena en las tribunas

Previo al partido de la Roja del voleibol se jugó el encuentro entre Perú y Venezuela durante más de 2 horas y media. Entre los asistentes destacados estuvo toda la delegación chilena antes de su encuentro con Bolivia, para conocer mejor a sus rivales. Otro que estuvo viendo ambos encuentros fue Jorge Hevia, comentarista deportivo y ex seleccionado nacional en 1981, quien comentó en conversación con El Gráfico Chile que "salir tercero no es fácil, hay que ganarle a Venezuela, que estuvo en la liga mundial, a Perú que es un buen equipo y a Colombia que va por la otra serie" y agregó que "cuando clasificamos al mundial en 1981 jugamos con 7 mil personas, era el momento para despegar, pero no éramos profesionales. Ahora es distinto, es el momento de aprovecharlo".

Venezuela fue local en histórica derrota

Unos 30 minutos antes del primer partido no habían más 30 personas en las tribunas del Polideportivo, pero a medida que el encuentro entre Venezuela y Perú se acercaba fue llegando el público, en su mayoría venezolanos residentes en Chile, quienes con banderas y camisetas vinotinto hicieron sentir su localía. De hecho, a medida que fue avanzando el partido trataron de poner presión sobre el combinado peruano, pero finalmente poco sirvió para evitar que los del Rimac derrotaran por primera vez en su historia a los llaneros. Juan Carlos Gala, entrenador de la selección peruana, señaló a El Gráfico Chile que "para nosotros estaba en los planes salir a jugarle a Venezuela de igual a igual, pero pasa que nunca le habíamos ganado siquiera un set en la historia. Ahora podemos meternos entre los 4 mejores".

Peru da la sorpresa y se queda con el quinto set por 16-14 y con el partido ante Venezuela. Ahora jugará Chile ante Bolivia @ElGraficoChile pic.twitter.com/K9qCid3Lf2 — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) September 10, 2019

Cantaron el himno a capela

Como ha sido recurrente cada vez que suena el himno de Chile, la canción nacional no sonó completa, pero no fue un problema para los hinchas presentes ni para la Roja del voleibol. Tal como la selección de fútbol ante España en el Estadio Maracaná para el Mundial de Brasil 2014, aunque ahora con menos público, los presentes siguieron cantando a capela, lo que provocó la emoción en algunos jugadores.

Se cantaron los himnos y, tal como en el fútbol, la hinchada chilena cantó el final a capela @ElGraficoChile pic.twitter.com/kHdHnaQWIH — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) September 11, 2019

Al ritmo de Mala Junta y cuecas

Para animar el público del recinto la organización contaba con música y un animador que constantemente le pedía a los hinchas un grito de apoyo. Aprovechando el ambiente dieciochero no faltaron las cuecas, aunque también se cantaron los clásicos de Mala Junta, con éxitos como "Vamos chilenos" y "Chileno de corazón", los que acompañaron a la selección de fútbol en Francia 1998, pero ahora buscan encender a los seguidores del voleibol para el Sudamericano de Chile 2019.