Uno a uno de Chile ante Honduras: Un equipo de dos caras que terminó sufriendo un duro castigo

Revisa el rendimiento de los jugadores de la Selección chilena en la derrota 2-1 ante Honduras, en el duelo que se disputó en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, en el segundo duelo de fecha FIFA de este septiembre, con un primer tiempo muy destacado en el que se ganaba por 1-0, pero con un complemento totalmente para el olvido.

Claudio Bravo: Noche ingrata para el arquero, que jugó su segundo partido en la era Rueda. Intervino muy poco y recibió dos goles, los que pudieron ser evitado y en el segundo pudo hacer mucho más.

Óscar Opazo: El Torta tuvo otra oportunidad como titular y no fue la mejor de sus actuaciones. Subió poco en ataque y le costó defender ante la velocidad de los jugadores hondureños. En el segundo tiempo fue reemplazado.

Paulo Díaz: Fue el capitán por primera vez en la Roja, pero su tarea no fue la mejor. Alternó buenas y malas, dejando muchas licencias especialmente en el segundo tiempo, donde pudo hacer algo más en los tantos catrachos. Igual, por esfuerzo fue de lo más destacado.

Sebastián Vegas: Jugó su segundo partido como central y al igual que Díaz no tuvo su noche más lúcida. Empezó sólido, pero con el correr del tiempo se fue complicado y dio algunas ventajas que los rivales aprovecharon. Deja dudas para el futuro.

Alfonso Parot: Anotó su primer gol en la Roja, al aprovechar un rebote en la boca del arco. Parecía que era su noche, pero en el segundo tiempo cometió dos errores graves que le costaron goles a Chile, en acciones que no son dignas de un hombre de su experiencia.

Claudio Baeza: Hizo un correcto partido en la zona media, muy táctico para cubrir espacios y cerrar los carriles de ataque central del rival. Sin embargo, como casi todos sus compañeros, en el complemento bajó mucho su rendimiento y el equipo lo sintió mucho.

Charles Aránguiz: Al igual que Baeza, ocupó la zona media y fue la rueda de auxilio de todos, aunque no tuvo mucha presencia ofensiva como en otros partidos. Aún así, estuvo lejos de su nivel habitual en la Roja.

Eduardo Vargas: Rueda lo ubicó como volante, como actúa en Tigres, y lo hizo de buena manera en el primer tiempo, generando mucho juego y asociándose muy bien con sus compañeros. Pero en el segundo tiempo se perdió en el desorden general y terminó reemplazado.

César Pinares: Jugó como extremo derecho, contra todo pronóstico, pero no tuvo mucha relevancia en el juego. A diferencia de Argentina, participó poco del juego y no fue protagonista del partido, pidió poco la pelota y no tuvo influencia del juego.

Diego Rubio: Tarea ingrata, aunque jugó como centro delantero en su posición habitual, el ariete del Sporting KC no pudo gravitar ni tuvo ocasiones de gol. Si bien lo hizo bien en juntarse con sus compañeros en el arranque, poco a poco terminó completamente perdido.

Jean Meneses: Hizo su debut oficial y tuvo un buen cometido. Dueño de las pelotas detenidas, lanzó el córner del gol de Parot y se mostró bien por la banda izquierda, luego perdió protagonismo y fue reemplazado.

Ignacio Jeraldino (64'): Ingresó por Meneses y prácticamente no entró en juego.

José Bizama (74'): Entró por Opazo cuando Chile recibió el segundo gol y su actuación pasó casi desapercibida.

Christian Bravo (80'): Reemplazó a Vargas en su debut en la Roja, pero no tuvo mucho que destacar.

Diego Valdés (80'): Suplió a Pinares y en el poco tiempo que estuvo volvió a defraudar, perdiéndose un gol increíble que era el empate.