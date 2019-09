La confesión de Dani Alves: "Tuve la oportunidad de volver a Juventus y Barcelona pero solo Sao Paulo creyó en mí"

Sao Paulo dio el gran golpe al mercado sudamericano al fichar al volante Dani Alves, quien tras finalizar su contrato con el PSG quedó como agente libre. En la reciente Copa América el experimentado jugador demostró su vigencia y fue elegido el mejor jugador del torneo que ganó Brasil y tras eso, fichó por el Tricolor.

Pero lo que nadie sabía, es que Dani Alves tuvo la opción de regresar a uno de sus ex equipos, Juventus y FC Barcelona, pero finalmente, decidió volver a su país.

"Tuve la oportunidad de volver a la Juventus. También tuve la oportunidad de volver al Barça, pero sólo Sao Paulo, el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022, la mayoría de los clubs no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad", reveló el jugador en conversación con The Players' Tribune.

Es más, el jugador confesó que "el punto clave para mí, era tener la estabilidad para luchar por el Mundial 2022. Ese fue el punto de partida para mi próximo desafío. Y lo he dicho desde que comencé mi carrera: soy libre. Yo decido cuando empiezo. Yo decido cuando termino".

Por último, reveló que su futuro lo decidió una vez finalizada la Copa América. "Le dije a mi agente que saber nada sobre transferencias. Soy un agente libre, pero no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque necesitaba desempeñarme bien en la Copa América. Si me iba bien, se abrirían muchas puertas. La gente vería mi calidad, mi dedicación y mis logros", cerró.

"I had the chance to go back to Juventus and Barca, this is why I chose @SaoPauloFC."@DaniAlvesD2 talks about his big decision to return to Brazil.

Full video: https://t.co/P2BlO1A62Dpic.twitter.com/9ClkLEqlXD

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) September 12, 2019